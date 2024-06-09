Данилина и Ломакин порадовали казахстанцев победами

В итальянском городе Бари завершился турнир категории WTA 125, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В финале парного разряда лидер женской сборной Казахстана Анна Данилина вместе с россиянкой Ириной Хромачевой уверенно выиграла в двух сетах у итальянок Морателли/Сарасуа 6:1, 6:3.

Это уже седьмой трофей Анны в парном разряде под эгидой WTA. Ранее она выигрывала турниры в Сиднее (WTA 500), Окленде (WTA 250), Гамбурге (WTA 250), Варшаве (WTA 250), Гданьске (WTA 250),

Парме (WTA 125).

Григорий Ломакин стал чемпионом парного разряда турнира серии ITF M15 в тунисском Монастире.

Казахстанец с бразильцем Пауло Андре Дос Сантосом в решающем матче обыграл немецко-британский дуэт Никлас Шнель — Маркус Уолтерс 4:6, 6:2, 10:8.