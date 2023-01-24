Даниал Ахметов прокомментировал чрезвычайную ситуацию в Риддере

Фото: instagram.com/danial.akhmetov

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов во вторник, 24 января, на заседании правительства прокомментировал ситуацию, сложившуюся на ТЭЦ Риддера, передаёт BaigeNews.kz.

"То, что касается Риддера — это была чрезвычайная ситуация. К глубокому сожалению я это говорю. Тем не менее в четверг, на прошлой неделе, сгорел тракт подачи. Мы организовали там круглосуточную работу. Сегодня к исходу дня будет первый этап завершён. 180 метров конвейера подачи угля будут восстановлены. Завтра к исходу дня первая линия начнёт работать", — сообщил Даниал Ахметов.

Аким ВКО отметил, в связи с тем, что станция рассчитана на уголь, ТЭЦ Риддера была вынуждена перейти на мазут и подавать его на всю мощность. Это вызвало сложности, так как котлы были рассчитаны только на уголь.

"Мы приняли сверхординарные меры — семидесятитонным краном начали подавать уголь, разбили, сделали отверстие на крыше, поставили свыше 100 человек и разносили каждый день 240 тонн угля. Чем мы и занимаемся сегодня, поскольку другого выхода не было. Эту работу мы осуществляли и будем осуществлять. Если бы мы этого не делали, то мы бы имели крайне критическую ситуацию.

Отметим, что накануне в ВКО устроили разбор полётов чиновникам, проводившим проверку риддерской ТЭЦ. Как сообщает YK-news.kz, Совет по этике 23 января рассмотрел дисциплинарные дела в отношении руководителя и сотрудников департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по ВКО. Члены Совета по этике увидели в их работе систематический недосмотр работы руководства теплоэлектроцентрали, которая и могла привести к аварии.

Дело в том, что в мае прошлого года сотрудники департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по ВКО проводили проверка в отношении АО "Риддер ТЭЦ", которая выявила порядка 70 нарушений, "влияющих на энергетический процесс". Руководству компании выдали предписания по ликвидации нарушений, в которых был указан срок — до декабря 2022 года.

Члены совета по этике сделали однозначный вывод о недальновидности такого решения, поскольку все проблемы теплоцентрали следовало ликвидировать до начала отопительного сезона. Если бы чиновники, проводившие проверку, установили именно такой срок в предписании, то аварии, возможно, можно было избежать.

"Основная причина трагедии — износ оборудования. Министерству подавали благодушные отзывы, поэтому оборудование осталось в критическом состоянии: в него не вкладывались средства, не проводился капремонт. На "авось" рассчитывали!", — считает участник совета Владимир Головатюк.

Помимо этого, выявлены и другие просчёты в инспектировании риддерской теплоцентрали: проверяющие просмотрели отсутствие сигнализации в транспортном отсеке топливного цеха, на золоотвале не была своевременно подготовлена новая ёмкость и так далее.

"К нам поступило представление из прокуратуры в отношении должностных лиц департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Восточно-Казахстанской области, — прокомментировал руководитель департамента Агентства по делам госслужбы по ВКО и председатель Совета по этике Нурлан Еркебаев. — По мнению прокуратуры, эти должностные лица во время прошлогодней проверки совершили действия, дискредитирующие государственную службу. В ходе проверки не было акцентировано внимание на негативных для последующей эксплуатации ТЭЦ моментах. Секретариатом Совета по этике была проведена своя служебная проверка, которая подтвердила ряд фактов, указанных в представлении".

Большинством голосов членов совета чиновникам вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.