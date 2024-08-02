Дана Атешова рассказала в суде о многолетнем насилии в браке с Айтеновым

На суде, который проходит в режиме онлайн в Астане, экс-супруга Марата Айтенова Дана Атешова сообщила о том, что несколько лет терпела избиения, передаёт BaigeNews.kz.

На заседании адвокат защиты сообщил, что Айтенов просит у экс-супруги прощения. Дана Атешова ответила, что не прощает его.

"Мы девять лет жили в страхе. Все, что я прошу - это безопасность для меня. После таких действий, всех манипуляций общественным мнением, клеветы в мой адрес, после того не признал вину, называя все эти действия, которые мы видели на видео, объятиями, я не могу простить человека", - сказала Дана Атешова.

Женщина добавила, что Айтенов после избиений говорил о том, что это она заставила его так поступить.

"Девять лет прохожу через это, когда меня утром побьют, а я с таким лицом. Он говорит: "Это не я тебя бил, это ты мои руки заставила тебя побить, потому что твой язык такой неаккуратный", - рассказала потерпевшая.

Ранее в ходе судебного заседания Атешова сообщила, что Айтенов оказывает на неё и детей моральное, психологическое и материальное давление.

Марат Айтенов в суде ранее заявил, что не избивал свою бывшую супругу при выселении из дома. По его словам, он пришёл в особняк, чтобы защитить её и детей.