В Актобе военнослужащие, курсанты и горожане почтили память Героя Советского Союза, прославленного снайпера Алии Молдагуловой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.

Она родилась 25 октября 1925 года в ауле Булак Актюбинской области. На фронт попала в конце 1942 года. Служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. В одном из боев в рукопашной схватке с немецким офицером девушка погибла от смертельного ранения, успев уничтожить противника.

"14 января, в день ее гибели, в г. Актобе состоялось возложение цветов к мемориальному комплексу Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Память Алии Молдагуловой почтили аким области Асхат Шахаров, представители департамента по делам обороны, руководство, курсанты Военного института Сил воздушной обороны, военнослужащие Актюбинского гарнизона, ветераны Вооруженных сил, воспитанники движения "Жас сарбаз" и родственники", - говорится в сообщении.

Аким региона Асхат Шахаров отметил, что юбилей Алии Молдагуловой включен в список республиканских мероприятий. На областном уровне состоится более ста массовых, культурных, патриотических, военно-спортивных и международных событий. В родном районе будут отремонтированы и построены социально-культурные объекты.

"Мы гордимся нашей землячкой. Ее имя увековечено в песнях, стихах и прозе, оно присвоено улицам городов и мемориальному музею в областном центре. Наша Алия стала символом мужества, самоотверженности и бессмертия, ее имя священно для нас", – подчеркнул начальник Военного института Сил воздушной обороны полковник Тимур Еспаганбетов.

В этот день мероприятия, посвященные отважной уроженке Казахстана Алие Молдагуловой, проходят повсеместно.

Напомним, ранее память генерала Жансена Кереева почтили в Актобе.