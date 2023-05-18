Damumed передали Минздраву для создания единого хранилища медданных

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Комиссия по демонополизации экономики с участием руководителей центральных госорганов, Генпрокуратуры, АЗРК, АФМ и других ведомств под председательством премьер-министра страны рассмотрела меры по развитию конкуренции на рынке предоставления информационных услуг в сфере здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

На сегодня свыше 80 процентов рынка покрывает система Damumed, принадлежащая ТОО "ЦИТ "Даму". Отсутствие полноценного механизма обмена данными между медицинскими информсистемами на республиканском уровне сформировало неконкурентные условия на рынке, в результате чего у казахстанских медорганизаций возникли сложности перехода от одной медицинской информсистемы к другой.

27 апреля ТОО "ЦИТ "Даму" передало Минздраву базу данных Damumed для создания единого республиканского хранилища медданных на базе разрабатываемой системы "Е-Денсаулық" и реализации обмена ими между медорганизациями. Это должно позволить сторонним поставщикам оказывать соответствующие услуги медорганизациям на конкурентной основе.

Алихан Смаилов отметил необходимость ускорить работу по созданию системы "Е-Денсаулық" и подготовить законодательные поправки по повышению эффективности регулирования данной сферы.

Также на заседании комиссии сообщили о завершении передачи 50 процентов доли участия в ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" в госсобственность в лице Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Соответствующее решение Специализированного межрайонного административного суда Атырауской области вступило в законную силу.

Премьер-министр поручил обеспечить функционирование предприятия в штатном режиме и продолжить работу по реализации всех необходимых процедур, вытекающих из принятого судом решения.