Damumed может заниматься мошшеничеством – минздрав
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В прошлом году в системе Damumed обнаружили около 20 тысяч приписок, сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Диапазон.
Во время поездки в Актобе Тимур Султангазиев согласился с утверждением журналистов, что в системе Damumed могут заниматься приписками.
- Это вопрос добропорядочности некоторых медицинских организаций, неважно государственных или частных. Такие сигналы поступают. Это так называемые "приписки". Об этом министерство здравоохранения само заявило еще в начале года. Когда в систему здравоохранения влили дополнительные ресурсы в виде финансовых для оказания консультативно-диагностических услуг, увидели определенный всплеск необоснованных как назначений этих услуг, так в определённых моментах приписки. Фактически это мошенничество. Граждане… могут обратиться в соответствующий колл-центр фонда социального медицинского страхования: 1414. На основании данного обращения, фонд …проверит достоверность. При необходимости примет меры, как штрафные, так в зависимости от масштабов они могут направить в правоохранительные органы. За прошлый год видели порядка 20 тысяч (приписок - прим. автора). Чтобы бороться с этими приписками, мы внедрили несколько механизмов. Внедрили форматно-логистический контроль для информационных систем, чтобы не было возможности недобросовестным поставщикам делать приписки. Кроме того, внедрили линейную шкалу, чтобы был определенный объем и главный врач, как менеджер, управлял выделенными средствами эффективно, - сказал вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.
Самое читаемое
- Ждали 50 лет: жителям села в Акмолинской области сообщили радостную новость
- "Ни одной лампочки". 40 лет ждут освещения жители улицы в Семее
- Непобеждённый казахстанский боксёр нокаутом отнял у аргентинца пояс WBO
- Родные убитой Салтанат Нукеновой опасаются, что дело могут "замять"
- Убийство жены Бишимбаева: в полиции Астаны сделали заявление о расследовании