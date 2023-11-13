Damumed может заниматься мошшеничеством – минздрав

В прошлом году в системе Damumed обнаружили около 20 тысяч приписок, сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Диапазон.

Во время поездки в Актобе Тимур Султангазиев согласился с утверждением журналистов, что в системе Damumed могут заниматься приписками.