DamuBala: технические сбои при записи детей на бесплатные кружки вызвали волну недовольства

Астанинские родители столкнулись с серьёзными техническими проблемами при регистрации детей на бесплатные секции через онлайн-платформу DamuBala.kz, сообщает BaigeNews.kz. Процесс был осложнён зависанием сайта, ошибками при входе и последующим аннулированием уже полученных ваучеров.

Ранее КГУ "Дирекция по реализации государственного творческого заказа" при акимате Астаны объявила о старте записи в два этапа: с 20:00 29 ноября и с 12:00 дня 30 ноября.

Астанчанка Гаухар Иманбетова узнала о возможности записать ребёнка на бесплатный кружок через родительский чат, где создали отдельную группу с участием школьного учителя, однако она столкнулась с проблемами при попытке зайти на сайт.

"29 ноября начался набор, но я не смогла зайти на сайт. Он отображался как заблокированный. Некоторые всё же смогли зарегистрироваться, но позже их ваучеры аннулировали. Жалоб в чате было очень много", — рассказала Гаухар.

Фото: Ардак Хамитова

Другая родительница, Ардак Хамитова, три часа пыталась записать сына и дочь на секции по карате и плаванию, но столкнулась с постоянными сбоями.

"В конце концов нам удалось получить ваучеры, но уже на следующий день они были аннулированы. Очередь осталась, но теперь мы можем воспользоваться ею только в следующем году", — поделилась Ардак.

Пресс-служба DamuBala.kz объяснила аннулирование ваучеров нарушениями правил размещения творческого заказа.

"Уважаемые жители города Астана! 29 ноября 2024 года при записи в очередь детей выявлены данные о нарушении некоторыми пользователями пункта 10 Правил размещения творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования.Так, запись в очередь, осуществленная 29 ноября 2024 года будет полностью АННУЛИРОВАНА", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для предотвращения подобных ситуаций и обеспечения справедливого распределения мест запись была перенесена на 12:00 часов 30 ноября 2024 года. В этот день доступ к зачислению расширили: вместо 3 000 мест запись открыли на 18 000 мест. Но несмотря на дополнительные меры, некоторые родители так и не смогли воспользоваться системой.

"Ссылка, которую дали в чате, просто не работала. Меня всё время выбрасывало с сайта, и записать ребёнка не удалось", — пожаловалась одна из мам.

DamuBala — это государственная программа, предоставляющая детям от четырёх до 17 лет бесплатный доступ к спортивным и творческим кружкам. Регистрация проходит через платформу damubala.kz, где заявки обрабатываются в порядке очереди, обеспечивая равные возможности для всех семей.