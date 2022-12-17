Дамир Исмагулов провёл дуэль взглядов с топовым бойцом UFC

Фото: Sports.kz

Представляющий Россию этнический казах Дамир Исмагулов и россиянин Арман Царукян провели традиционную церемонию дуэли взглядов перед боем, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SPORTS.KZ (@kzsports)

Накануне боя Исмагулов по прозвищу "Казах" прошел официальную процедуру взвешивания и уложился в лимит легкой весовой категории, показав на весах 70,76 килограмма.

Исмагулов и Царукян выступят в со-главном событии турнира UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе (США).

Для Дамира Исмагулова это будет шестой поединок в UFC: на данный момент "Казах" провёл в промоушне пять боев и все пять выиграл.