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Лента новостей

Sports.kz Сегодня, 10:36
179
Сегодня, 10:36
179
Фото: Sports.kz

Дамир Исмагулов провёл дуэль взглядов с топовым бойцом UFC

Представляющий Россию этнический казах Дамир Исмагулов и россиянин Арман Царукян провели традиционную церемонию дуэли взглядов перед боем, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

 
 
 
 
 
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Публикация от SPORTS.KZ (@kzsports)

 

Накануне боя Исмагулов по прозвищу "Казах" прошел официальную процедуру взвешивания и уложился в лимит легкой весовой категории, показав на весах 70,76 килограмма. 

Исмагулов и Царукян выступят в со-главном событии турнира UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе (США). 

Для Дамира Исмагулова это будет шестой поединок в UFC: на данный момент "Казах" провёл в промоушне пять боев и все пять выиграл. 

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#бокс #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:36
179
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