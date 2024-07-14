Дамир Исмагулов одолел россиянина на турнире в Алматы
Сегодня, 09:14
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Сегодня, 09:14Сегодня, 09:14
118Фото: instagram.com/Ismagulov_damir
Этнический казах Дамир Исмагулов провёл поединок на турнире Hardcore Fighting Championship в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Этот поединок в легком весе был рассчитан на три раунда и завершился победой Исмагулова единогласным решением судей.
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Таким образом, Дамир Исмагулов одержал 25-ю победу в профессиональной карьере, а Дмитрий Климов потерпел четвертое поражение. Добавим, что с 2018 года Исмагулов выступал в UFC: свой последний поединок в крупнейшем мировом промоушне Дамир провел год назад: в июле 2023-го на турнире ESPN 48 в Лас-Вегасе он сразился с американским файтером Грантом Доусоном и проиграл ему единогласным решением судей.
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