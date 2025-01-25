Новый ММА-промоушен Global Fight League (GFL), в который не так давно подписались несколько бойцов из Казахстана, провел драфт участников дебютного сезона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Так, выступавший в UFC Дамир Исмагулов попал в команду "Дубай", тренером которой является наставник Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес. Помимо Исмагулова, в дубайский ростер попали такие известные бойцы, как Абубакар Нурмагомедов, Люк Рокхолд, Тайлер Вудли и другие.

Мария Агапова, являвшаяся первой казахстанкой в UFC, задрафтована за команду "Майами" вместе с такими файтерами, как Марлон Мораес, Энтони Петтис, Робелис Деспейн, Пейдж Ванзант и прочими.

Отметим, что контракты с Global Fight League также имеют Магомед Кабардиев и Гамлет Асланов.