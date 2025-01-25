Дамир Исмагулов и Мария Агапова попали в звёздные команды в новой ММА-лиге
Исмагулов попал в команду "Дубай", Агапова — в "Майами".
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Новый ММА-промоушен Global Fight League (GFL), в который не так давно подписались несколько бойцов из Казахстана, провел драфт участников дебютного сезона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Так, выступавший в UFC Дамир Исмагулов попал в команду "Дубай", тренером которой является наставник Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес. Помимо Исмагулова, в дубайский ростер попали такие известные бойцы, как Абубакар Нурмагомедов, Люк Рокхолд, Тайлер Вудли и другие.
Мария Агапова, являвшаяся первой казахстанкой в UFC, задрафтована за команду "Майами" вместе с такими файтерами, как Марлон Мораес, Энтони Петтис, Робелис Деспейн, Пейдж Ванзант и прочими.
Отметим, что контракты с Global Fight League также имеют Магомед Кабардиев и Гамлет Асланов.
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