Дамбы наращивают в селе Боран в ВКО

В ВКО продолжаются противопаводковые мероприятия. Силами спасателей МЧС и местными исполнительными органами организована работа по укладке мешкотары и наращиванию дамб в селе Боран, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки уложено 470 мешков, укреплена насыпь длиной 250 метров.

Ведётся круглосуточный мониторинг за уровнем реки Кара Ертис.