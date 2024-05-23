Дамбы наращивают в селе Боран в ВКО
Сегодня, 20:58
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Сегодня, 20:58Сегодня, 20:58
192Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области
В ВКО продолжаются противопаводковые мероприятия. Силами спасателей МЧС и местными исполнительными органами организована работа по укладке мешкотары и наращиванию дамб в селе Боран, передаёт BaigeNews.kz.
За сутки уложено 470 мешков, укреплена насыпь длиной 250 метров.
Ведётся круглосуточный мониторинг за уровнем реки Кара Ертис.
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