В Аршалынском районе Акмолинской области строят дамбу протяжённостью шесть километров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

"В рамках противопаводковых работ в селе Жибек жолы Аршалынского района, в жилом массиве трёх микрорайонов, которые находятся в зоне возможного подтопления, ведётся строительство дамбы. (...) На сегодняшний день выполнено более половины работ. Протяжённость защитного сооружения составляет более шести километров, высота – от 2 до 5,3 метра в зависимости от рельефа суши. Также будут обустроены три переезда для автотранспорта и перегона скота", – сообщили в акимате.

По словам руководителя управления природных ресурсов и природопользования области Джанета Микишева, окончание строительно-монтажных работ планируется в октябре этого года. Первый этап – возведение тела дамбы и переездов – планируется закончить до паводкового периода. На данный момент проведена расчистка площадей от кустарника, снят плодородный слой почвы, завозится инертный материл. Задействовано 63 единицы техники: самосвалы, бульдозеры, катки, автогрейдеры. Проект реализуется за счёт средств фонда "Демеу Қазақстан қоры".

Также в Анарском сельском округе Аршалынского района проводится реконструкция защитной дамбы озера Анарколь. Работы выполнены на 60%, до конца февраля по плану дамба будет завершена на 90%, отметили в акимате. Во избежание наполнения и перелива озера через защитную дамбу будет произведена укладка 15 водопропускных сооружении в нижней части тела плотины озера Анарколь.