Дамбу Соколок прорвало в Атырауской области
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Из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
"Канал "Соколок" является одним из ключевых элементов системы для перераспределения воды из реки Жайык от города Атырау.
В связи с этим, за первым защитным сооружением вдоль канала было возведено второе сооружение, которое так же предназначено для защиты города от паводковых вод.
Второе защитное сооружение (дамба) укреплено мешками с песком для надежного удержания воды и высота дамбы была увеличена в соответствии с уровнем Балтийской системы высот благодаря тому, что на строительство было больше времени", - говорится в сообщении.
На этом участке также организовано круглосуточное дежурство и направлена дополнительная техника для оперативного реагирования на изменения ситуации.
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