Дамбу прорвало в Челябинской области: объявлено ЧС
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На Киалимском водохранилище в Челябинской области России из-за мощных ливней и увеличения притока воды прорвало 100 метров плотины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.
Прорыв плотины подтвердили в пресс-службе губернатора региона.
В оперативном штабе округа призвали жителей поселков, находящихся в зоне подтопления — Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево — быть готовыми к эвакуации, пишет "КР". В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе, всем следует запастись водой. В округе объявлен режим ЧС.
На месте работают сотрудники МЧС РФ, коммунальных служб и других ведомств, идут работы по ликвидации последствий разрушения плотины.
Челябинское управление МЧС РФ подтвердило смыв участка плотины из-за обильных осадков и увеличения притока воды.
"В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошел смыв плотины длиной 100 метров (всего длина плотины 500 метров, объем — 7,8 млн куб. м), которое впадает в реку Большой Киалим. По ходу движения воды п. Киалим, с. Мухаметово, с. Байдашево и с. Карасево, далее впадает в Аргазинское водохранилище", — сообщило ведомство.
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