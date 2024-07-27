Дамбу прорвало в Челябинской области: объявлено ЧС

На Киалимском водохранилище в Челябинской области России из-за мощных ливней и увеличения притока воды прорвало 100 метров плотины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Прорыв плотины подтвердили в пресс-службе губернатора региона.

В оперативном штабе округа призвали жителей поселков, находящихся в зоне подтопления — Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево — быть готовыми к эвакуации, пишет "КР". В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе, всем следует запастись водой. В округе объявлен режим ЧС.

На месте работают сотрудники МЧС РФ, коммунальных служб и других ведомств, идут работы по ликвидации последствий разрушения плотины.

Челябинское управление МЧС РФ подтвердило смыв участка плотины из-за обильных осадков и увеличения притока воды.