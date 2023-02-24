"Дальше - это мучить себя". Олимпийский чемпион Баландин назвал причину завершения карьеры

Фото: Instagram/dmitriy_balandin_

Олимпийский чемпион Рио-2016 Дмитрий Баландин честно ответил на вопрос о том, почему решил завершить карьеру, передаёт BaigeNews.kz.

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"Я, честно говоря, сильно наелся плаванием. У меня была цель - выиграть Олимпиаду. И так случилось, звёзды совпали, что я на первую же Олимпиаду приехал и выиграл. Окей, что дальше делать? Есть цель - с командой взять на Азиатских играх медаль. 2018 год - мы делаем это. Я такой - ага, что бы ещё придумать. Вторая Олимпиада вроде бы не за горами, надо постараться ещё раз поехать, выложиться, попробовать взять медаль. Амбиции были. И вот Олимпиаду переносят. А мне очень тяжело было держаться, потому что в Казахстане мне было не с кем плавать", - сказал Баландин.

По его словам, после Олимпиады в Токио у него был эмоциональный спад.