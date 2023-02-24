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  • "Дальше - это мучить себя". Олимпийский чемпион Баландин назвал причину завершения карьеры
Instagram/dmitriy_balandin_ Сегодня, 19:00
223
Сегодня, 19:00
223
Фото: Instagram/dmitriy_balandin_

"Дальше - это мучить себя". Олимпийский чемпион Баландин назвал причину завершения карьеры

Олимпийский чемпион Рио-2016 Дмитрий Баландин честно ответил на вопрос о том, почему решил завершить карьеру, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсмен стал гостем подкаста Каната Бейсекеева.

"Я, честно говоря, сильно наелся плаванием. У меня была цель - выиграть Олимпиаду. И так случилось, звёзды совпали, что я на первую же Олимпиаду приехал и выиграл. Окей, что дальше делать? Есть цель - с командой взять на Азиатских играх медаль. 2018 год - мы делаем это. Я такой - ага, что бы ещё придумать. Вторая Олимпиада вроде бы не за горами, надо постараться ещё раз поехать, выложиться, попробовать взять медаль. Амбиции были. И вот Олимпиаду переносят. А мне очень тяжело было держаться, потому что в Казахстане мне было не с кем плавать", - сказал Баландин.

По его словам, после Олимпиады в Токио у него был эмоциональный спад.

"Я проплыл на Олимпиаде, и потом был сложный период и эмоциональный спад. Я и до Олимпиады понимал, что каждый прыжок в бассейн даётся мне всё тяжелее. И когда Олимпиада прошла, я понял, что я для себя в карьере выиграл всё, что хотел. Дальше плавать - это мучить себя. Я перестал кайфовать от этого и решил, что пора завязывать", - признался спортсмен.

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#спорт #плавание
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 19:00
223
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