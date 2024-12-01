Дальнобойщики жалуются на многокилометровые очереди на госгранице в ЗКО

Водители большегрузов застряли в огромной очереди из фур на российско-казахстанской границе. По их словам, именно к ближе к выходным дням на государственной границе в ЗКО образуются огромные очереди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

"Приехал на пост "Маштаково" и встал там на 16 часов. Ребята говорили, что это из-за работы казахстанских пограничников, сотрудников ДГД там хватает. "Нейтралка" вся полная. Я два часа не мог с российского пост выехать, именно потому что нейтральная зона была полная. Казахстанская сторона по шесть рядов машины в сторону России пускает и только один ряд идет на пост "Сырым". Поэтому очереди в сторону Казахстана. Когда этот беспредел закончится?" - говорят дальнобойщики.

Между тем, у Погранслужбы КНБ РК по ЗКО своя версия - заторы образуются из-за ремонт на российской пограничном посту "Маштаково", о котором они предупреждали.

Тнапомним,по информации пограничного ведомства РФ по Оренбургской области, в автомобильном пункте пропуска через государственную границу России "Маштаково" проводится ремонт подъездной дороги. Завершить работы планируют 31 ноября этого года.

Из-за снижения пропускной способности пунктов пропуска "Маштаково" и "Сырым" водителям рекомендовали воспользоваться альтернативными маршрутами движения через менее загруженные автомобильные пункты пропуска "Аксай", "Шаган" и "Таскала".