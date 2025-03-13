Далай-лама написал в своей новой книге, что его преемник должен родиться за пределами Китая, несмотря на то, что власти КНР говорят, что сами выберут следующего духовного лидера буддистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

В новой книге под названием Voice for the Voiceless ("Голос для безмолвных"), опубликованной 11 марта, Далай-лама заявил, что для того, чтобы его преемник смог выполнить свое предназначение, он должен родиться в "свободном мире".

"Поскольку цель реинкарнации — продолжить работу предшественника, новый Далай-лама родится в свободном мире, чтобы традиционная миссия Далай-ламы — быть голосом всеобщего сострадания, духовным лидером тибетского буддизма и символом Тибета, воплощающим чаяния тибетского народа, — продолжалась", — пишет Далай-лама XIV.

В прошлом он заявлял, что может перевоплотиться только за пределами Тибета, возможно, в северной Индии, где живёт в изгнании с тех пор, как покинул свою гималайскую родину более 60 лет назад.

Ранее он также говорил, что на нём может закончиться череда духовных лидеров.

Китай утверждает, что Тибет является неотъемлемой частью его территории, и называет нынешнего Далай-ламу XIV сепаратистом.

В своей книге Далай-лама пишет, что на протяжении более десяти лет он получал многочисленные прошения от самых разных тибетцев, включая старших монахов, которые "единодушно просили меня обеспечить продолжение рода Далай-ламы".