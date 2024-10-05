Дал трещину: почти 20 лет жители аварийного дома в поселке ВКО ждут помощи от государства

Кирпичная пятиэтажка в поселке Белоусовка, что в Глубоковском районе ВКО, видна издалека. Огромную трещину, буквально разделившую дом на две половины, не скрывают даже запущенные большие тополя и забор, отгородивший аварийный дом от территории местного рынка. Она четко – от крыши до фундамента – разделяет здание на две половины, из одной в целях безопасности людей давно переселили, а про жильцов второй на протяжении всех этих лет как-то не вспоминали, передает BaigeNews.kz.

На контрасте

Пугающая чернеющими глазницами окон, разрушенными балконными плитами, кое-где уже даже заросшими бурьяном, заколоченными подъездами и нецензурными надписями, половина аварийного домам смотрится еще более удручающе рядом с "живой" половиной дома. Здесь на балконах развивается на ветру чистое белье, стоят цветы и игрушки на подоконниках, а в палисадниках ждут зиму пожухлые цветы и пожелтевшие деревья. Здесь же на первых этажах есть продуктовый и зоо — магазины, даже – парикмахерская.

На первом этаже "жилой" половины дома №7 по улице Юбилейной более 10 лет живет Галина Нечаева. Говорит, переехала из Усть-Каменогорска сюда, потому что смогла купить квартиру. В этом доме двушка ей была по карману, к тому же в третьем подъезде жила сестра. Да и до города, где она по-прежнему работает, всего каких-то 25-30 минут езды.

"О том, что дом уже тогда был аварийным, не знала, трещин таких больших не было. Я не замечала. А потом все стало так стремительно ухудшаться. Трещина прошла от крыши до самой земли. Третий и четвертый подъезды стали просто разрушаться, 35 семей тогда переселили, потому что оставаться там дальше было нельзя — опасно. А мы остались жить дальше", — говорит женщина.

По словам Галины Нечаевой, было трудно. Особенно зимой. Единая система отопления давала о себе знать. Конечно, ее, как смогли местные сантехники оптимизировали, но тепла зимой не хватает. Особенно страдают жители первых этажей.

"Я даже окна не меняю на пластиковые. А смысл? Дом трещит, в последнее время это прям сильно слышно. Чтобы хоть немного сохранить тепло, на зиму забиваю пленкой окна, — говорит Галина.

За эти годы пустая половина дома принесла множество проблем и переживаний жителям. Хоть своими силами и на свои средства жители заколотили окна первых этажей, заварили двери, в дом все равно проникают люди. Несколько раз бомжи там устраивали пожары, погибали в огне сами, местную детвору тоже туда тянет, как магнитом.

"Они ее прозвали "заброшкой", как проникают туда, непонятно, но все время там играют. В первую очередь, это опасно. Во-первых, упасть могут, во-вторых, провоцируют дальнейшее разрушение. В полицию звоним – приезжают, но ничего не меняется", — сетует Галина.

17 лет ожиданий

По словам женщины, на днях на проблемы жителей дома обратили внимание власти. На встречу с людьми пришел не только аким Белоусовки Анатолий Ташниченко, но и Глубоковского района — Эльдар Тумашинов. По словам последнего, жильцы дома просто сами давно не обращались в акимат, якобы поэтому им никто не помогал. Сейчас все должно измениться, надо только дождаться результатов повторной экспертизы. Кстати, первая была проведена еще в 2007 году. Она-то и признала два подъезда непригодными жиля жилья.

"Тогда людей и переселили в дом №6 по улице Юбилейной. Но все эти годы они живут буквально на птичьих правах – в собственность им их квартиры не отдают. А зачем нам это? Я одна, поддержать меня некому, другого жилья у меня нет. Опять же сказали, что в Белоусовке больше нет свободных квартир, могут выделить в поселке Глубоком, это вообще в другой стороне. Далеко и неудобно. У меня здесь, в Белоусовке сын похоронен, родители, не наезжусь к ним на кладбище из Глубокого, — говорит Галина.

На птичьих правах

Сестра Галины — Ирина Фунтова как раз была в числе тех, кого переселили из авариных подъездов в неновое, но сносное жилье. Дом №6 тоже был когда-то авариным, но там провели ремонт – стянули и укрепили стены, отремонтировали и вселили людей.

"Я как вспомню…. Трещины по стенам, балки падают, с крыши все время что-то сыпется…. Просто страшно очень. Акимат тогда выделил квартиры в этом доме. Переселяясь, мы, кончено радовались, но думали, что жилье можно будет приватизировать, а нам сказали, что в аварийном доме же осталась жилплощадь. Якобы прав собственности нас не лиши. Но что там за жилье? Там жить нельзя, да и зачем эти права собственности, если мы ничего с этими квартирами сделать не можем? Ни продать, ни обменять – кому они нужны?" — задается вопросом Ирина.

По её словам, переселенные жители пытались отстаивать свои права — прошли немало судом, но — тщетно. Так и живут в квартирах, не имея на них никаких прав, правда, оплачивая коммунальные услуги, поддерживая дом в нормальном состоянии – недавно вот крышу отремонтировали.

Экспертиза покажет

Ситуацию прокомментировал аким поселка Белоусовка Анатолий Ташниченко.

"Сейчас будем проводить техническую экспертизу первых двух подъездов дома №6. С жителями поговорили. Большая часть из них согласна на ремонт – стяжку стен и остальные необходимые действия, чтобы стало жить безопасно. Как только результаты экспертизы будут готовы, будем решать, что делать. В данный момент создается специальная комиссия, куда обязательно войдут жильцы первых двух подъездов. Решение будет принято коллегиально, — заверил Анатолий Ташниченко.

Он попросил не делать скоропалительных выводов, а также напомнил, что акимом посёлка является всего три месяца, потому за действия или бездействия прежних акимов не может отвечать.

Фото: Юлия Чернявская