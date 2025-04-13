Пожар вспыхнул на окраине Семея недалеко от дачного массива "Восточный", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Горела сухая трава, пламя быстро распространилось и перекинулось на хозяйственную постройку. Огонь подбирался к дачным домам — угроза была вполне реальной.

"На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 102 квадратных метра и не допустили, чтобы пламя добралось до жилых построек", — сообщили в МЧС.

Обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Павлодаре огонь учничтожил десятки дачных домиков в двух крупных садоводствах города, 50 человек пришлось эвакуировать.

А в ВКО для того, чтобы предотвратить пожары на дачах, спасатели используют новейшую технику, в том числе и дроны, с помощью которых регистрируют нарушения пожарной безопасности на дачах.