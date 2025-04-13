Дачные домики от огня спасли пожарные в Семее
Горела сухая трава, пламя быстро распространилось и перекинулось на хозяйственную постройкую
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Пожар вспыхнул на окраине Семея недалеко от дачного массива "Восточный", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Горела сухая трава, пламя быстро распространилось и перекинулось на хозяйственную постройку. Огонь подбирался к дачным домам — угроза была вполне реальной.
"На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 102 квадратных метра и не допустили, чтобы пламя добралось до жилых построек", — сообщили в МЧС.
Обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее в Павлодаре огонь учничтожил десятки дачных домиков в двух крупных садоводствах города, 50 человек пришлось эвакуировать.
А в ВКО для того, чтобы предотвратить пожары на дачах, спасатели используют новейшую технику, в том числе и дроны, с помощью которых регистрируют нарушения пожарной безопасности на дачах.
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