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пресс-служба МЧС РК Вчера, 22:44
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Вчера, 22:44
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Фото: пресс-служба МЧС РК

Дачников начали эвакуировать в Актобе

Талые воды подтопили дачные участки в кооперативах Каргалинка, Нефтяник, Солнышко в Актобе. Жителей эвакуируют, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Снег, который идёт со степи, заполнил русло реки Жаман Каргала. В связи с тёплой погодой сегодня объём воды в реке увеличился. Сейчас проводим все необходимые срочные мероприятия, чтобы обваловать дома. Чтобы вода не прошла в дома", - сообщил аким Актобе Мурат Журебеков.

Силами ДЧС эвакуированы 116 человек, из них 44 ребёнка.

Органами полиции организована охрана общественного порядка.

Силы нацгвардии занимаются укладкой мешкотары с инертным материалом у придомовых территорий. 

Акимат города развернул три пункта временной эвакуации, в которых размещено 87 человек, организовано питание. 29 человек на время перебрались к родственникам.

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Вчера, 22:44
234
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