Дачников начали эвакуировать в Актобе

Фото: пресс-служба МЧС РК

Талые воды подтопили дачные участки в кооперативах Каргалинка, Нефтяник, Солнышко в Актобе. Жителей эвакуируют, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Снег, который идёт со степи, заполнил русло реки Жаман Каргала. В связи с тёплой погодой сегодня объём воды в реке увеличился. Сейчас проводим все необходимые срочные мероприятия, чтобы обваловать дома. Чтобы вода не прошла в дома", - сообщил аким Актобе Мурат Журебеков.

Силами ДЧС эвакуированы 116 человек, из них 44 ребёнка.

Органами полиции организована охрана общественного порядка.

Силы нацгвардии занимаются укладкой мешкотары с инертным материалом у придомовых территорий.

Акимат города развернул три пункта временной эвакуации, в которых размещено 87 человек, организовано питание. 29 человек на время перебрались к родственникам.