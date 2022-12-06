28 ноября специализированный межрайонный административный суд Костанайской области удовлетворил иск дачников. Акима Костаная обязали устранить нарушения прав, свобод и законных интересов ПК "Юбилейный". Решение суда может быть обжаловано.
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132Фото: BaigeNews.kz
Дачники выиграли суд против акима Костаная
Дачники потребительского кооператива "Юбилейный" выиграли суд против акима Костаная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.
Истцы требовали признать незаконным утверждённый акиматом Костаная план детальной планировки второй очереди микрорайона "Юбилейный". Новая часть микрорайона должна была расположиться на территории дач.
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