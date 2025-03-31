Депутат Асхат Аймагамбетов поведал, что в мажилисе работают над законопроектом по поддержке садоводства, передает BaigeNews.kz.

По его словам, в стране сотни тысяч дачников годами выращивают овощи, фрукты, ягоды. Они обеспечивают не только себя, но и местные рынки натуральной продукцией.

"Для одних - это хобби. Для других -способ прокормить семью. А для кого-то - источник дохода и часть образа жизни. Однако сегодня дачники сталкиваются с серьёзными проблемами. Во многих дачных массивах нет базовой инфраструктуры, отсутствует стабильный полив, разбиты дороги, нет регулярного вывоза мусора", - сказал Астахат Аймагамбетов.

Он также отмечает, что местные акиматы часто не могут эффективно решать эти вопросы, так как не имеют полномочий и чёткой ответственности.

"В законодательстве не определён правовой статус садоводческих товариществ - нет чётких прав и обязанностей, отсутствует прозрачность в деятельности кооперативов. На встречах с гражданами часто поднимаются и другие вопросы: завышенные налоги на дачные участки, высокие тарифы на воду и электричество, недоступность субсидий и льгот, которые есть у крупных аграриев, но не у дачников", - добавил мажилисмен.

Кроме того, депутат подчеркивает, что летом в дачных посёлках живут десятки тысяч людей, в основном пожилые, но помощь туда часто не доезжает.

Группа депутатов, разработали законопроект по поддержке садоводства.

Цель - признать дачное хозяйство частью малой аграрной экономики и создать условия для его развития.

Поддержка дачников - это:

занятость, доход и семейное дело для тысяч казахстанцев;

воспитание трудолюбия у детей и внуков, которые летом работают на дачах;

вклад в продовольственную безопасность страны.