Дачи должны быть не обузой, а выгодным способом ведения хозяйства – депутат
Депутаты хотят защитить дачников.
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Депутат Асхат Аймагамбетов поведал, что в мажилисе работают над законопроектом по поддержке садоводства, передает BaigeNews.kz.
По его словам, в стране сотни тысяч дачников годами выращивают овощи, фрукты, ягоды. Они обеспечивают не только себя, но и местные рынки натуральной продукцией.
"Для одних - это хобби. Для других -способ прокормить семью. А для кого-то - источник дохода и часть образа жизни. Однако сегодня дачники сталкиваются с серьёзными проблемами. Во многих дачных массивах нет базовой инфраструктуры, отсутствует стабильный полив, разбиты дороги, нет регулярного вывоза мусора", - сказал Астахат Аймагамбетов.
Он также отмечает, что местные акиматы часто не могут эффективно решать эти вопросы, так как не имеют полномочий и чёткой ответственности.
"В законодательстве не определён правовой статус садоводческих товариществ - нет чётких прав и обязанностей, отсутствует прозрачность в деятельности кооперативов. На встречах с гражданами часто поднимаются и другие вопросы: завышенные налоги на дачные участки, высокие тарифы на воду и электричество, недоступность субсидий и льгот, которые есть у крупных аграриев, но не у дачников", - добавил мажилисмен.
Кроме того, депутат подчеркивает, что летом в дачных посёлках живут десятки тысяч людей, в основном пожилые, но помощь туда часто не доезжает.
Группа депутатов, разработали законопроект по поддержке садоводства.
Цель - признать дачное хозяйство частью малой аграрной экономики и создать условия для его развития.
Поддержка дачников - это:
- занятость, доход и семейное дело для тысяч казахстанцев;
- воспитание трудолюбия у детей и внуков, которые летом работают на дачах;
- вклад в продовольственную безопасность страны.
"Дачи должны быть не обузой, а доступным, удобным и выгодным способом ведения хозяйства. Это полностью соответствует задачам, поставленным Главой государства: развивать локальное производство, поддерживать село, вовлекать население в экономическую активность", - заключил Аймагамбетов.
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