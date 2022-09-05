"Да мне пофиг!" - осужденная чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм

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В Павлодаре чиновница, получившая тюремный срок за крупную взятку, нашла себе новое занятие, передает BaigeNews.kz. Самал Бегалинова раньше занимала должность руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела области и попалась на том, что получила миллион тенге взятки за изготовление бюста Алихану Бокейханову. Теперь же женщина публикует в Instagram мотивирующие видеоролики, где то ли обращается к своим подписчикам, то ли обозначает свою нынешнюю позицию в жизни, или же и то, и другое. Один из роликов, которые выложила Бегалинова на своей страничке, утверждает: "Запомни, ты можешь всё!".

Другое видео более эксцентричного характера: на кадрах экс-чиновница читает книгу под монолог известного российского политика Ирины Хакамады.

"Да мне пофиг! Я живу своим путем. Вот я топаю по своей дорожке жизни не навстречу всем вашим ценностям, а навстречу самой себе. И собираю вокруг себя ровно таких же людей. И, если я им нравлюсь, то я им помогаю. Если я им не нравлюсь, так они и не придут. Самое главное, я никому ничего не навязываю", - говорится в ролике.

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Самал Бегалинову осудили 19 июля 2022 года. Ее признали виновной в получении взятки в значительном размере и приговорили к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества, полученного преступным путем. Однако ввиду наличия у осужденной двоих малолетних детей, которых она воспитывает одна, - отбывание наказания суд отсрочил на пять лет.