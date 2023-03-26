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кадр из видео Сегодня, 22:56
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Сегодня, 22:56
116
Фото: кадр из видео

Cын Нагимы Ескалиевой подарил ей электромобиль

Казахстанский исполнитель Диас Аблаев сделал необычный подарок своей матери — народной артистке, актрисе, певице и телеведущей Нагиме Ескаливой. Реакцию мамы он снял на видео, которые опубликовал в Instаgram, передаёт BaigeNews.kz.

 
 
 
 
 
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Публикация от @dias_ablayev

Нагима Ескалиева вышла из дома и увидела заботливо припаркованный к подъезду новый спортивный электрокар Zeekr.

"Это что за безобразие! Ты что, шутишь!" — отреагировала мама Диаса, однако сильно обрадовалась, сразу же сев за руль.

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Сегодня, 22:56
116
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