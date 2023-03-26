Cын Нагимы Ескалиевой подарил ей электромобиль

Фото: кадр из видео

Казахстанский исполнитель Диас Аблаев сделал необычный подарок своей матери — народной артистке, актрисе, певице и телеведущей Нагиме Ескаливой. Реакцию мамы он снял на видео, которые опубликовал в Instаgram, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @dias_ablayev

Нагима Ескалиева вышла из дома и увидела заботливо припаркованный к подъезду новый спортивный электрокар Zeekr.