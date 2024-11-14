Cвидетельство об окончании курса водителей переведут в электронный формат
Сегодня, 12:40
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Сегодня, 12:40Сегодня, 12:40
62Фото: depositphotos.com
В целях повышения качества подготовки водителей уполномоченными и заинтересованными госорганами приняты меры, передаёт BaigeNews.kz. Исключена самоподготовка водителей и онлайн-обучение. Об этом на площадке СЦК сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев. По его словам, регистрация автошкол и курсантов ведется в информационной системе МВД, что исключает возможность досрочного выдачи свидетельств об окончании курсов и их подделки.
"Ведется работа по полному переводу свидетельства об окончании курса обучения в электронный формат, что, в свою очередь, исключает подделку или их формальное получение. Также в целях исключения поддельных медицинских заключений Минздрав перенес справки в электронный формат", - сказал спикер на пресс-конференции на площадке СЦК.
Кроме того, одной из эффективных мер повышения качества подготовки водителей является возврат к разрешительному порядку допуска автошкол к осуществлению деятельности по подготовке водителей.