Cтудентку госпитализировали с сотрясением мозга после драки в Павлодаре

В Павлодаре 16-летнюю девочку госпитализировали с сотрясением мозга после драки со сверстницей. Ее избила студентка местного колледжа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По словам матери пострадавшей, инцидент произошел 5 октября. Причины нападения неизвестны. Подростка с сотрясением мозга госпитализировали в детскую областную больницу. Родные обеспокоены тем, что спустя почти две недели полиция бездействует: не опрошены свидетели и не изъяты видеозаписи с камер наблюдения, уверяют они.

"На мою несовершеннолетнюю дочь 5 октября напала и избила совершеннолетняя девушка. В результате побоев моей дочери причинён вред здоровью в виде черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга. Девушка, которая избила моего ребёнка, неоднократно замечена в подобных ситуациях. Девушка продолжает заниматься преступными действиями и передвигается с ножом", - сказала жительница Павлодара Кристина Макиевская.

Полицейские рапортуют о заведении уголовного дела. Пострадавшая сейчас находится на амбулаторном лечении.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведутся необходимые следственные действия, в том числе экспертами и специалистами изучаются изъятые видеоматериалы. Ход расследования находится на контроле у руководства департамента полиции Павлодарской области. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщил замначальника Северного отдела полиции УП Павлодара Жарас Ибраев.