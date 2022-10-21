CTS запустило приложение для отслеживания автобусов в Астане

Фото: instagram.com/cts_kz

CTS запустила новое мобильное приложение для пассажиров общественного транспорта, арендаторов паркингов и пользователей велошеринга в Астане. Оно объединило сервисы Transcard, CTS Parking и velobike.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"С помощью нового мобильного приложения CTS пользователи могут отслеживать маршруты в режиме реального времени, в качестве альтернативы Astrabus, 2GIS и "Яндекс. Карты". Также имеется возможность удобной оплаты проезда по QR-коду со списанием средств с банковской карты. Достаточно только привязать карту к приложению", - говорится в сообщении компании.

Пользователям нового приложения доступны услуги регистрации и пополнения транспортной карты, переноса баланса, просмотра истории поездок. Также можно просмотреть местонахождение и адреса касс и пунктов пополнения транспортной карты. Помимо этого, в новом приложении пользователи могут зарегистрироваться и получить доступ в личный кабинет сервиса велопроката Astana bike. Там же можно приобрести абонемент, пополнить баланс, а также просмотреть расположение велостанций, доступное количество велосипедов и свободных замков.

В новом мобильном приложении CTS для астанчан и гостей столицы доступна услуга онлайн-аренды парковочных мест City Transportation Systems, а также просмотр их местонахождения и количества доступных парковок.

Мобильное приложение CTS доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play и App Store.