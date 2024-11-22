Cтроительство дороги Алматы – Иссык-Куль обсудили в Кыргызстане

Председатель Кабмина - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился с директором Постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Кыргызской Республике Чжэном Ву, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе строительство автомобильной дороги Алматы – Иссык-Куль, которая откроет новые горизонты для экономического роста и туризма, значительно сократив время в пути, а также развитие автомобильных пунктов пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе.

Стороны отметили важность реализации значимых инфраструктурных проектов, способствующих устойчивому экономическому росту и укреплению регионального сотрудничества.