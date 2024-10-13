Cтрельба у университета: один человек погиб в США

По меньшей мере один человек погиб, несколько получили ранения в результате стрельбы возле Университета штата Теннесси в Нэшвилле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CBS News .

Представитель полицейского управления Нэшвилла Брук Риз сообщила, что пятеро пострадавших доставлены в местные больницы на "скорых", ещё пятеро - на частных автомобилях.

"На данный момент подтверждено, что в перестрелке участвовали 10 человек, один из которых скончался", — заявили в полиции.

Некоторые из тех, кого госпитализировали, подозреваются в причастности к стрельбе.

Представитель пожарной охраны Нэшвилла Кендра Лони добавила, что все девять пострадавших, предположительно, получили огнестрельные ранения.

По данным газеты Tennessean, университет отправил студентам текстовое оповещение в 5:30 вечера в субботу, предупреждая, что за пределами кампуса находится активный стрелок. Точные обстоятельства стрельбы и то, что к ней привело, до сих пор неясны.

Как сообщает филиал CBS WTVF , это произошло во время празднования дня возвращения выпускников в TSU.

По словам Лони, сотрудники пожарной охраны Нэшвилла уже находились в этом районе, поскольку принимали участие в параде выпускников. Изначально они приняли выстрелы за фейерверки.

Полиции пока не сообщила данные о том, были ли арестованы подозреваемые. Личность убитого также не была раскрыта.