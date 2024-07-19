Cтартует приём заявлений для участия в августовском ЕНТ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
20 июля в Казахстане стартует приём заявлений для участия в августовском ЕНТ. Само тестирование пройдёт с 10 по 15 августа, передаёт BaigeNews.kz.
"Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена", - сообщили в Миннауки и высшего образования РК.
В августовском ЕНТ могут принять участие выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет, кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК), студенты, желающие перевестись с творческих специальностей на другие, с других специальностей на педагогические направления, а также условно зачисленные в вуз студенты.
Приём документов продлится до 30 июля.
Самое читаемое
- Более миллиона тенге забыл в автобусе житель Астаны
- Разврат и убийство ребенка: казахстанец получил пожизненный срок
- Супружеская пара из Америки наказана за нарушение законодательства Казахстана
- Ссора из-за ревности завершилась убийством в Алматы
- С 25 августа процедура банкротства для граждан станет доступнее