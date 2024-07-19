  • 19 Июля, 19:11
  • BAIGENEWS

Cтартует приём заявлений для участия в августовском ЕНТ

Сегодня, 18:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Миннауки и высшего образования РК Сегодня, 18:45
Сегодня, 18:45
86
Фото: Миннауки и высшего образования РК

20 июля в Казахстане стартует приём заявлений для участия в августовском ЕНТ. Само тестирование пройдёт с 10 по 15 августа, передаёт BaigeNews.kz.

"Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена", - сообщили в Миннауки и высшего образования РК. 

В августовском ЕНТ могут принять участие выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет, кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК), студенты, желающие перевестись с творческих специальностей на другие, с других специальностей на педагогические направления, а также условно зачисленные в вуз студенты. 

Приём документов продлится до 30 июля.

Самое читаемое

Наверх