Cтартует приём заявлений для участия в августовском ЕНТ

20 июля в Казахстане стартует приём заявлений для участия в августовском ЕНТ. Само тестирование пройдёт с 10 по 15 августа, передаёт BaigeNews.kz.

"Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена", - сообщили в Миннауки и высшего образования РК.

В августовском ЕНТ могут принять участие выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет, кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК), студенты, желающие перевестись с творческих специальностей на другие, с других специальностей на педагогические направления, а также условно зачисленные в вуз студенты.

Приём документов продлится до 30 июля.