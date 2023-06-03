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Cтали известны подробности суицида школьницы в СКО
Стали известны новые подробности гибели 9-классницы в Петропавловске. 15-летняя школьница могла свести счёты с жизнью из-за проблем в семье. Так говорят жители, которые стали свидетелями трагедии. По факту в полиции возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
Предположительно, в тот роковой день 9-классница спрыгнула с крыши многоэтажного дома. Перед гибелью подростка заметили жители соседнего дома. После чего сразу вызвали полицию.
"102 долго не брали трубку, потом ответили. После, мы все сюда побежали, чтобы как-то предотвратить этот несчастный случай, но мы не успели. Мы пообщались с ее учителем английского языка, и она сказала, что девочка плакала на уроке, была встревожена и сказала, что у нее какие-то неприятности в семье", - рассказала подробности жительница города Юлия Андроненко.
От места трагедии до школы, где училась погибшая, всего несколько сотен метров. В образовательном учреждении сообщили, что девушка была примерной и училась на отлично. Её гибель стала для всех шоком.
"Именно в этот день у нас была подготовка к линейке. Она с классом украшала свой кабинет, была репетиция, фотосессия, где она фотографировалась. Ребенок был жизнерадостный. Предпосылок никаких не было, никто не мог предвидеть данную ситуацию.
Последним уроком была физическая культура, где она играла в баскетбол, волейбол. Мы просматривали видеокамеры после этого, ребенок был абсолютно жизнерадостным", - отметила директор городской СШ № 40 Роза Мурзатаева.
Почему школьница решилась на такой отчаянный шаг - выясняют полицейские.
"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст.105 УК РК "Доведение до самоубийства". Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщила пресс-секретарь департамента полиции СКО Мадина Ергалиева.
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