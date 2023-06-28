Cпасатели Восточного Казахстана пришли на помощь терпящим бедствие на воде

Фото: ДЧС ВКО

Резиновую лодку с двумя рыбаками чуть не унесло далеко от берега на Бухтарминском водохранилище в районе села Славянка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Спасатели на моторных лодках срочно выехали на поиски терпящих бедствие и обнаружили их в четырёх километрах от места, где они вышли на рыбалку. Пересадив рыбаков в свою лодку, транспортировали их до берега.

"ДЧС ВКО напоминает рыболовам: не следует ставить резиновые лодки на якорь далеко от берега, а при появлении даже средней волны необходимо прекратить рыболовство и вернуться к берегу. При ловле с лодки нужно уметь плавать. Это умение поможет вам спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях. Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она", — говорится в сообщении.

Самое главное, по словам спасателей, не нужно выходить в лодке без спасательных жилетов, в темное время суток и при объявлении штормового предупреждения. При возникновении ЧС необходимо позвонить "101" и "112".