COVID-19 за сутки заразились 66 казахстанцев

Фото: coronavirus2020.kz

Количество лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Казахстане продолжает расти последнюю неделю. За минувшие сутки, восьмого ноября, в стране выявили 66 новых заражений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения. Ещё у шести казахстанцев выявлена пневмония вс признаками КВИ.

На девятого ноября лечение от КВИ продолжают получать 720 человек (–574+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находятся 70 пациентов, на амбулаторном уровне – 650 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- врачи оценивают состояние семи пациентов как тяжёлое, в состоянии крайней степени тяжести находятся два пациента, к аппарату ИВЛ подключен один человек.

Напомним, накануне медики сообщили о первом за продолжительное время смертельном случае COVID-19.

В Министерстве здравоохранения рассказали, в каком случае казахстанских школьников могут перевести на дистанционное обучение.