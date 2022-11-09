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COVID-19 за сутки заразились 66 казахстанцев
Количество лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Казахстане продолжает расти последнюю неделю. За минувшие сутки, восьмого ноября, в стране выявили 66 новых заражений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения. Ещё у шести казахстанцев выявлена пневмония вс признаками КВИ.
На девятого ноября лечение от КВИ продолжают получать 720 человек (–574+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находятся 70 пациентов, на амбулаторном уровне – 650 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- врачи оценивают состояние семи пациентов как тяжёлое, в состоянии крайней степени тяжести находятся два пациента, к аппарату ИВЛ подключен один человек.
Напомним, накануне медики сообщили о первом за продолжительное время смертельном случае COVID-19.
В Министерстве здравоохранения рассказали, в каком случае казахстанских школьников могут перевести на дистанционное обучение.
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