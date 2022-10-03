COVID-19 за сутки выявили лишь в семи регионах Казахстана

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В Казахстане продолжает снижаться количество регионов, где регистрируют новые случаи заражения COVID-19. По данным на второе октября, в стране зафиксировали 28 новых новых случаев коронавируса (накануне было 43). Таким образом, показатель находится на уровне менее 50 случаев КВИ за сутки с тенденцией к снижению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

По данным Комитета, всего в стране лабораторно подтверждены 1 393 691 случай заражения коронавирусом. За минувшие сутки в 13 регионах (Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Жетысуская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Улытауская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области) не зафиксировали новых заболевших.

Положительный результат ПЦР-анализа врачи выявили в Астане и Алматы - по девять человек, Костанайской области - четыре случая инфицирования, Карагандинской и Акмолинской областях - по два заразавшихся, в Павлодарской и Абайской областях - зарегистрировано по одному случаю COVID-19.