COVID-19 за сутки подтвердился у 85 казахстанцев

Фото: strategy2050.kz

За минувшие сутки, 28 ноября, COVID-19 лабораторно подтвердился у 85казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные министерства здравоохранения. Накануне коронавирус выявили у 84 человек.

На 29 ноября лечение от КВИ продолжают получать 987 человек (–847+ и 140 КВИ-), из них в стационарах находятся 161 пациент, на амбулаторном уровне – 826 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся восемь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести два пациента, на аппарате ИВЛ - дин пациент.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Казахстане заразились 1 396 611 человек.