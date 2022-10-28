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BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:46
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Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

COVID-19 за сутки подтвердился у 34 человек в Казахстане

За минувшие сутки, 27 октября, COVID-19 лабораторно подтвердился у 34 казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данный Министерства здравоохранения. Накануне коронавирус выявили у 22 человек. 

28 октября лечение от КВИ продолжают получать 766 человек (–624+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 80 пациентов, на амбулаторном уровне – 686 пациентов. 

Из числа заболевших в тяжёлом состоянии находятся два пациента, четыре человека в состоянии крайней степени тяжести и к аппарату ИВЛ плдключен один пациент.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Казахстане заразились 1 394 619 человек. 

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:46
67
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