COVID-19 за сутки подтвердился у 34 человек в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

За минувшие сутки, 27 октября, COVID-19 лабораторно подтвердился у 34 казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данный Министерства здравоохранения. Накануне коронавирус выявили у 22 человек.

28 октября лечение от КВИ продолжают получать 766 человек (–624+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 80 пациентов, на амбулаторном уровне – 686 пациентов.

Из числа заболевших в тяжёлом состоянии находятся два пациента, четыре человека в состоянии крайней степени тяжести и к аппарату ИВЛ плдключен один пациент.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Казахстане заразились 1 394 619 человек.