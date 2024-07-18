Cовершивший покушение на Трампа планировал нападение на члена британской королевской семьи

Мужчина, совершивший покушение на Дональда Трампа, планировал нападение на члена британской королевской семьи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

20-летний Томас Мэтью Крукс был застрелен агентами Секретной службы 13 июля — сразу после того, как он открыл стрельбу по кандидату в президенты США Дональду Трампу во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

Сам Трамп получил лишь лёгкое ранение уха, один человек, стоявший за ним, в результате покушения погиб, ещё двое получили тяжёлые ранения.

ФБР опубликовало отчёт, в соответствии с которым на прицеле у стрелка в том числе был и член британской королевской семьи. По данным издания The Mirror, расследование американского агентства безопасности показало, что перед смертью Крукс искал в интернете неназванного члена британской королевской семьи в качестве ещё одной возможной цели для покушения.

Представители королевской семьи отказались комментировать BILD это сообщение.

Согласно отчету ФБР, Крукс также искал информацию про американских высокопоставленных лиц, включая директора ФБР Кристофера Рея и генерального прокурора США Меррика Гарланда. Кроме того, следователи обнаружили на устройствах Крукса фотографии президента США Джо Байдена и Дональда Трампа, а также заметки с датами предстоящих митингов.

Мотив покушения пока что остаётся неясным, несмотря на то что ФБР взломало телефон Крукса, обыскало его дом, проверило его компьютер и опросило более 100 человек. Известно лишь, что за несколько дней до покушения Крукс написал на одном из игровых сайтов: "13 июля будет моим дебютом, смотрите, как это будет происходить".