- Назначен глава Центра международных программ 16:30 86
- Акимат Сарышагана заподозрили в органичении конкуренции среди поставщиков электроэнергии 16:14 165
- Часть конфискованного имущества осуждённых направят в сферу образования в Казахстане 16:02 132
- Coursera в казахстанских вузах: чему и за чей счёт будут обучать студентов 16:00 330
- Девочку-подростка разыскивают в Акмолинской области 15:50 237
- В Казахстане утвердили правила назначения на должности прокуроров 15:46 249
- В школах Усть-Каменогорска снова ведётся эвакуация 15:26 278
- Турлыханов извинился за поступок сына 15:21 810
- Факт незаконного завышения тарифа выявили в Экибастузе 15:14 218
- В Алматы предотвратили потерю из бюджета на сумму 7,3 млрд тенге 15:08 273
- Пассажирский автобус сгорел в Алматы 14:11 456
- Кенес Ракишев высказался о возможности бойкота Казахстаном чемпионата мира по боксу 14:00 1405
- Алматинка немецкого происхождения бесплатно обучает казахскому языку 13:58 419
- В каких регионах Казахстана получают самые высокие зарплаты - статистика 13:21 562
- Иностранцы в Казахстане смогут корректировать свой ИИН 13:13 301
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 12:23 6453
- Чиновники СКО похитили 423 миллиона тенге, выделенных на ремонт дорог 12:22 359
- Туалетная бумага резко подорожала в Казахстане 11:42 513
- Костанайская область просит у республики 17 млрд тенге на ремонт теплосетей 11:30 387
- Гульбану Абенова поддержала внедрения ID карт для представителей СМИ 11:22 357
- Почти 83 тысячи казахстанских пенсионеров продолжают работать 11:21 463
- Похищенное во время январских погромов оружие нашли в Таразе 11:13 346
- Нападавшего с топором школьника в Петропавловске арестовали на два месяца 10:39 474
- Уголовное дело завели на сына известного спортсмена Даулета Турлыханова 10:29 4585
- С какими проблемами сталкиваются кандидаты в депутаты, рассказали в штабе "За честные выборы" 10:03 615
- Этнокультурные объединения АНК отправили для пострадавших в Турции 28 млн тенге 09:54 395
- Более двух тысяч безработных казахстанцев прошли онлайн-обучение 09:42 610
- Более 100 случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Казахстане 09:30 416
- Казахстан отправит 55 тонн дополнительной гуманитарной помощи Турции 09:10 451
- 45,5 лет - средний возраст кандидата в депутаты мажилиса 08:50 436
- Первые подснежники зацвели в Туркестанской области 08:36 469
- Департамент полиции ВКО о "минировании" школ: отрабатываются все версии 08:17 463
- Ертысбаев пригрозил подать в суд на блогера за клевету 08:05 1694
- Аферисты представлялись сотрудниками фонда "Даму" и оформляли кредиты на казахстанцев 07:59 487
- Количество сделок с жильём в Казахстане снизилось на 28 % 07:20 465
- Работников туркестанского детсада заставляли убираться в домах чиновников 06:39 1210
- Власти СКО оправдались за ЧП в школе Петропавловска 05:02 754
- Легендарный хоккеист заявил о желании вернуться в "Барыс" 04:36 600
- Власти Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение 03:18 686
- 26 многоэтажек Экибастуза испытывают недогрев 02:53 1678
- Лучший теннисист Казахстана оказался в центре нового скандала 01:42 922
- Водители нескольких маршрутных автобусов не вышли на работу в Актобе 00:32 773
- Рабочий умер на месторождении в Кашагане 14.02.2023 801
- Проблемы с безопасностью в школах выявлены в шести регионах Казахстана 14.02.2023 701
- Сколько придётся доплачивать казахстанцам за поездку в Таиланд 14.02.2023 1057
- Тела 85 человек достали из-под завалов казахстанские спасатели в Турции 14.02.2023 665
- Айдос Сарым о Мади Ахметове и суицидах в армии Казахстана 14.02.2023 3319
- Курсы подготовки наблюдателей пройдут в Казахстане перед выборами 14.02.2023 566
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 1029
- Движение по трассе в Кызылординской области ограничили из-за непогоды 14.02.2023 560
- Институт инжиниринга по немецким стандартам появится в Мангистау в этом году 14.02.2023 661
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 731
- Спецоперация в Костанайской области: выявлен канал поставки наркотиков в регион 14.02.2023 760
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 713
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 754
- "Школа не знала о его состоянии" – эксперт о Петропавловском школьнике с ножом 14.02.2023 16031
- Врачи сообщили о состоянии подростков, переживших нападение в школе Петропавловска 14.02.2023 817
- Сопредседателю партии Respublica Сырымбек Тау отказали в регистрации 14.02.2023 862
- 20 тонн напитков пытались незаконно ввезти в Россию из Казахстана 14.02.2023 711
- "Лучше сюда не попадать!" Фоторепортаж из спецприёмника Семея 14.02.2023 690
- Как алматинец установил местонахождение сотни казахстанцев во время ЧП в Турции 14.02.2023 3059
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 597
- Несколько школ "заминировали" в Усть-Каменогорске 14.02.2023 768
- У министра нацэкономики РК появился советник по женскому предпринимательству 14.02.2023 650
- Как гендерные стереотипы мешают женщинам достигать успеха 14.02.2023 752
- Приём документов для поступления в военные вузы будет проходить с 15 по 20 июля 14.02.2023 627
- Как казахстанцы смогут контролировать начисления выплат детям из Нацфонда 14.02.2023 568
- Находившегося в международном розыске преступника задержали в столице 14.02.2023 678
- Как дети в Казахстане будут получать выплаты из Нацфонда 14.02.2023 970
- Группу вымогателей задержали в Актобе 14.02.2023 583
- "Жестокое обращение" - новый термин появится в законопроекте по гуманизации уголовного законодательства 14.02.2023 628
- Скидки на железнодорожные билеты объявили в компании "Пассажирские перевозки" 14.02.2023 738
- Токаеву презентовали проект по строительству современной многопрофильной больницы в Кокшетау 14.02.2023 1121
- Кандидатов в депутаты мажилиса от партии "Байтак" зарегистрировали в ЦИК 14.02.2023 666
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 624
- Компенсация по депозитам: вкладчиков просят проверить счета в банках Казахстана 14.02.2023 837
- Токаев посетил Казахстанскую агроинновационную корпорацию 14.02.2023 558
- Газ взорвался на заправке в СКО, есть пострадавший 14.02.2023 689
- Экс-президента Кыргызстана Атамбаева могут освободить из колонии 14.02.2023 795
- Учеников одной из школ эвакуировали в Усть-Каменогорске 14.02.2023 809
Coursera в казахстанских вузах: чему и за чей счёт будут обучать студентов
Казахстан открывает для порядка 20 тысяч казахстанских студентов образовательные курсы популярной платформы Coursera. Инициатива была запущена с целью повышения качества знаний учащихся вузов и открытия доступа для казахстанских студентов к мировой образовательной информации.
Однако новость вызвала неоднозначную реакцию у казахстанских экспертов. Кто-то считает, что перевод Coursera на қазақ тілі необходимо было сделать за счёт государственного бюджета и частных инвесторов, а не общественного фонда "Қазақстан халқына". Среди других моментов, вызвавших вопросы — принцип выбора самих курсов, подлежащих переводу. Есть мнение, что в список попали не самые необходимые казахстанским студентам лекции.
Вице-министр науки и высшего образования РК Акатов Камиль в интервью BaigeNews.kz рассказал, действительно ли образовательная платформа окажет положительное влияние на высшее образование в Казахстане, и ответил на ряд вопросов, поднятых обществом.
— Не секрет, что сегодня в Казахстане пытаются разрубить "гордиев узел" и поднять качество высшего образования на конкурентоспособный уровень. Одним из путей решения стал ввод международной образовательной платформы в систему обучения высших учебных заведений страны. Стоит ли "овчинка выделки"?
— Разумеется, стоит. Мы все хорошо понимаем, что будущее стоит за автоматизацией образовательных процессов, но без потери качества. Coursera, как успешно зарекомендовавшая себя глобальная цель, работает по принципу использования актуальных технологических инструментов и является одним из лидеров в области обучения знаниям и современным жизненным навыкам. Этот вопрос был поднят главой государства ещё в сентябре 2022 года на встрече с генеральным директором компании Coursera Джеффом Маджионкалда. На встрече были рассмотрены вопросы развития образования, повышения квалификации государственных служащих, академической поддержки университетов. Эту линию продолжило Министерство науки и высшего образования Казахстана. Путем долгих переговоров, ведомству удалось добиться, как я считаю, колоссального прорыва и заключить Меморандум о сотрудничестве. Более того, компания открыла, специально для нашей страны, отдельную площадку на своей платформе, что происходит впервые, как для Coursera, так и для Казахстана.
— Какие 25 ВУЗов Казахстана вошли в этот проект?
— Определён список 25 высших учебных заведений для внедрения курсов Coursera в качестве пилотного проекта в 2023 году. Я предоставляю вам список, в который входят:
1. "Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина"
2. "Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова"
3. "Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова"
4. "Карагандинский индустриальный университет"
5. "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева"
6. "Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова"
7. "Университет имени Шакарима города Семей"
8. "Павлодарский педагогический университет"
9. "Казахский женский национальный педагогический университет"
10. "Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова"
11. "Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова"
12. "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет"
13. "Кызылординский университет имени Коркыт Ата"
14. "Рудненский индустриальный институт"
15. "Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева"
16. "Атырауский университет имени Халела Досмухамедова"
17. "Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова"
18. "Жезказганский университет имени О.А. Байконурова"
19. "Казахский национальный педагогический университет имени Абая"
20. "Павлодарский университет университет имени С. Торайгырова"
21. "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова"
22. "Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева"
23. "Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати"
24. "Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова"
25. "Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова"
— Какой эффект вы ожидаете от этих курсов?
— Основной эффект проекта – это обеспечение доступа казахстанской студенческой молодёжи к курсам на международных образовательных платформах. На платформе Coursera созданы 10 000 курсов авторитетными экспертами в предметной области, представляющими университеты мирового уровня, либо ведущие в отрасли компании (Stanford, Columbia, Duke, Johns Hopkins, Yale, Meta, Google).
— Уточним вопрос о затратах на курсы. 20,000 * $100 = $2,000,000? За чей счёт? А через два года? А за перевод тоже будет лицензионная плата? Почему стоимость лицензий будет оплачена фондом напрямую Coursera? На каком основании?
— Всё верно, финансирование будет осуществлено фондом "Қазақстан халқына" непосредственно самой компании Coursera. То есть, средства не перечисляются Министерству науки и высшего образования РК. 20 тысяч лицензий выделено на 2023 год. Проект предусматривает как перевод курсов Coursera на казахский язык, так и предоставление доступа ко всем курсам на платформе Coursera, в том числе на английском языке.
— И остаётся главный вопрос: почему Министерство не финансирует самостоятельно этот проект за счёт бюджета?
— Всегда осуществляется поиск альтернативных вариантов реализации проекта, когда бюджетные средства не предусмотрены на этот год. В связи с этим, мы обратились в общественный фонд "Қазақстан халқына", основными задачами которого являются оказание благотворительной помощи в сфере образования, в том числе расширение возможности казахстанской молодёжи в получении дополнительного и неформального образования. К тому же, эти лицензии дадут возможность нашим преподавателям также размещать свои курсы на международной образовательной платформе.
— И тем не менее, эта инициатива не бесплатна, и на подобное мероприятие затрачены колоссальные суммы …
— Суммы не колоссальные, сразу скажу. Более того, Министерству в лице Саясат Нурбека удалось путём упорных переговоров добиться значительных скидок для наших вузов, и, в первую очередь, для студентов.
— И всё же в информационных потоках курсируют слухи о "накрутке" ценника на услуги Coursera на 26,5% - 104% от их стоимости. Министерство на отправленный нами запрос указало стоимость одной лицензии 100$, без уточнения периода её использования, и указало только 654 курса.
— Как вы верно отметили, во-первых, это банальные слухи, и они не имеют под собой правдивой основы. Но родились они на почве неверно интерпретированной информации. В социальных сетях некорректно указали стоимость за месяц и насчитали до гротескных сумм. На самом деле, 100 долларов – это сумма за год, то есть чуть более 8 долларов в месяц. Фактически, министерству удалось выбить скидку в 70-75%, и исходя из этого, предлагаю уже посчитать сколько удалось, таким образом сэкономить.
— Каков ассортимент из 654 курсов, расскажите поподробнее о "начинке".
— Охотно. Переведенные 50 курсов Coursera охватывают 9 направлений: инновации, стратегическое лидерство и менеджмент, математика для инженерных направлений, маркетинг, логика и критическое мышление, специализация Python, специализация карьерного успеха, механика, кибербезопасность для бизнеса. Данные курсы применяются в рамках таких образовательных программ, как автоматизация и управление, радиотехника, электроника и телекоммуникация, электроэнергетика, архитектура, экономика, менеджмент, машиностроение, учет и аудит и так далее. В рамках вышеуказанных образовательных программ курсы Coursera применяются в таких дисциплинах, как стратегические инновации, управление инновационными инициативами, компьютерная графика, архитектурная графика и макетирование, основы предпринимательской деятельности, автоматизированные системы управления предприятием, физика, алгоритмизация и программирование. Для старта, считаю, более чем достаточно.
— Кто станет конечным потребителем курсов?
— В первую очередь, активными потребителями станут наши студенты. Курсы Coursera используются как обязательные курсы, курсы по выбору студентов и свободные курсы и зачитываются как кредиты. Вузами курсы Coursera будут применятся также в качестве лекционного материала, практических занятий или итогового контроля.
Хотел бы напомнить, что глава американской образовательной платформы Джеффа Маджионкалда отметил в своём выступлении на панельной сессии в Давосе о положительном партнёрстве с Казахстаном и подчеркнул, что "Курсы развиваются за счёт внедрения новых технологий и последних трендов промышленности. Это прекрасная коллаборация новых технологий и образования". И это верная оценка для страны, которая стремиться не уйти в отрицательное сальдо по линии образования в целом, а напротив, повысить и укрепить знания.
— Как вы можете быть уверены в том, что одна лицензия будет использована несколькими студентами?
— Очень просто. За счёт эффективного распределения доступа каждая из около 20 тысяч лицензий может быть использована несколькими студентами. При этом, одновременно использовать одну лицензию нескольким пользователям по правилам платформы Coursera запрещается, но можно использовать последовательно. К примеру, если лицензия используется одним студентом в течение весеннего семестра, осенью она может быть переоформлена на другого студента.
— Кто будет вузам оказывать поддержку в части разъяснения аспектов управления лицензиями?
— Проект предполагает методическую и техническую поддержку университетам-участникам проекта по использованию образовательной платформы Coursera, в том числе по вопросам управления лицензиями. В связи с этим в каждом вузе назначены ответственные лица для мониторинга освоения курсов Coursera студентами и их цифрового следа. 19 января 2023 проведена онлайн встреча с представителями компании Coursera, в рамках которой достигнута договорённость по обучению ответственных лиц применению курсов Coursera. Таким образом, с 8 февраля начат инструктивный онлайн семинар по обучению ответственных лиц по использованию курсов на специальной платформе для отечественных вузов.
Также отмечу, что в каталоге Coursera 10 тысяч курсов от 170 ведущих университетов мира, а также 75 ведущих компаний. Приоритетные курсы для локализации на казахский язык отбирались самими преподавателями казахстанских вузов. Министерством создана рабочая группа, которой разработаны методические рекомендации по применению курсов Coursera в образовательном процессе вузов.
Данные курсы охватывают около 1,5 тысяч дисциплин в рамках разных образовательных программ. Сейчас уже переведены 50 курсов, до конца года планируется перевести еще 604 курса.
— Учебно-методические объединения рассмотрели 10 тысяч курсов из 170 университетов мира? По какому критерию? Самое интересное, по одному направлению могут быть несколько разных курсов от разных, но не менее "крутых" университетов. Я думаю, что даже эти университеты сами не разберутся, какой из курсов лучше. Как отбирали нужный Казахстану курс? И кто в Министерстве анализировал каталог Coursera с 10,000 курсов?
— В Учебно-методические объединение входят более 100 вузов Казахстана. Основными функциями Учебно-методических объединений являются:
- проведение мониторинга обеспеченности курируемых направлений ППС, литературой, электронными базами данных и другими необходимыми ресурсами;
- проведение экспертизы, рецензирования, учебников, учебных пособий, тестовых заданий, учебных изданий разного уровня по курируемым направлениям;
- подготовка рекомендаций по внедрению инновационных образовательных технологий и совершенствованию содержания образовательных программ и методов обучения.
Поэтому именно УМО осуществляло отбор наиболее необходимых и востребованных курсов для локализации. Эти курсы были обсуждены и отобраны на соответствующих заседаниях УМО согласно проведённому анализу в потребности по соответствующим направлениям.
— Значит ли такой акцент на сделку с Coursera, что вы считаете основной проблемой высшего образования Казахстана отсутствие контента?
— Казахстан является активным участником Болонского процесса. Мы запустили процесс перехода к автономии университетов, внедрили принципы корпоративного управления, академической свободы вузов и так далее. В целом, за эти 12 лет произошли структурные реформы, которые положительно повлияли на качество высшего образования. А именно, пересмотрен подход к содержательному наполнению образовательных программ, которые разрабатываются вузами самостоятельно в соответствии с запросами рынка труда. Поэтому отечественными вузами проделана большая работа по формированию качественного контента. Эти меры направлены на совершенствование содержания и предоставление возможности изучения нашим студентам лучших практик и трудов ведущих зарубежных профессоров.
-
Trend news
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 12:23 6187
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 1097
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 1058
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 11789
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 6563
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 2559
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 1430
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 115319
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 2454
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 2217
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 3254
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 1315
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 6566
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 8406
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 3799
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 1891
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 11995
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 55175
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 2092
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 2036
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 4157
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 1569
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 2552
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 2334
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 15674
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 5373
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 30373
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 2490
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 3036
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 3034
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 71602
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 21702
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 23437
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 3291
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 5893
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 8259
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 3075
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 3593
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 2878
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 252571
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2572
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 2811
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 4105
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 3877
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2933
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 2998
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 4698
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 4190
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 4720
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 3005
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 3224
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 3912
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 3353
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 3801
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 3269
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 3421
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 5114
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 3474
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 3503
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 14724
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 3212
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 3885
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 7246
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 3741
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 4574
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 4924
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 11178
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 4092
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 17588
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 4979
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 4171
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 135049
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 4156
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 42012
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 8078
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 7496
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 7745
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 19269
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 8013
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 22268
-
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 1023
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 728
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 711
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 754
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 596
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 624
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 735
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 1621
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 1415
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 1667
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 1251
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 1379
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 1640
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 1668
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 1980
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 1796
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 1750
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 1881
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 1973
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 1953
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 1818
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 1797
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 1798
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 1908
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 2055
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1956
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2030
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 2075
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1918
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 2874
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 2169
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 2161
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2043
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 1902
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2042
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 2127
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 2329
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 1894
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 2148
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2046
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 2218
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 2267
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 2519
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 2296
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 2545
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 2146
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 2707
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2627
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 3755
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 2779
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 2667
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 3691
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2730
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 3326
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2990
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 3206
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 3509
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 3459
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 3360
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 3266
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3055
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 3281
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 3389
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 3414
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 3383
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 3662
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 3532
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 3775
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 3948
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 3823
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 3757
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 3970
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 3881
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 4117
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3943
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 3898
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 4067
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 4173
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 6735
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 4690