Coursera в казахстанских вузах: чему и за чей счёт будут обучать студентов

Фото: nu.edu.kz

Казахстан открывает для порядка 20 тысяч казахстанских студентов образовательные курсы популярной платформы Coursera. Инициатива была запущена с целью повышения качества знаний учащихся вузов и открытия доступа для казахстанских студентов к мировой образовательной информации.

Однако новость вызвала неоднозначную реакцию у казахстанских экспертов. Кто-то считает, что перевод Coursera на қазақ тілі необходимо было сделать за счёт государственного бюджета и частных инвесторов, а не общественного фонда "Қазақстан халқына". Среди других моментов, вызвавших вопросы — принцип выбора самих курсов, подлежащих переводу. Есть мнение, что в список попали не самые необходимые казахстанским студентам лекции.

Вице-министр науки и высшего образования РК Акатов Камиль в интервью BaigeNews.kz рассказал, действительно ли образовательная платформа окажет положительное влияние на высшее образование в Казахстане, и ответил на ряд вопросов, поднятых обществом.

— Не секрет, что сегодня в Казахстане пытаются разрубить "гордиев узел" и поднять качество высшего образования на конкурентоспособный уровень. Одним из путей решения стал ввод международной образовательной платформы в систему обучения высших учебных заведений страны. Стоит ли "овчинка выделки"?

— Разумеется, стоит. Мы все хорошо понимаем, что будущее стоит за автоматизацией образовательных процессов, но без потери качества. Coursera, как успешно зарекомендовавшая себя глобальная цель, работает по принципу использования актуальных технологических инструментов и является одним из лидеров в области обучения знаниям и современным жизненным навыкам. Этот вопрос был поднят главой государства ещё в сентябре 2022 года на встрече с генеральным директором компании Coursera Джеффом Маджионкалда. На встрече были рассмотрены вопросы развития образования, повышения квалификации государственных служащих, академической поддержки университетов. Эту линию продолжило Министерство науки и высшего образования Казахстана. Путем долгих переговоров, ведомству удалось добиться, как я считаю, колоссального прорыва и заключить Меморандум о сотрудничестве. Более того, компания открыла, специально для нашей страны, отдельную площадку на своей платформе, что происходит впервые, как для Coursera, так и для Казахстана.

— Какие 25 ВУЗов Казахстана вошли в этот проект?

— Определён список 25 высших учебных заведений для внедрения курсов Coursera в качестве пилотного проекта в 2023 году. Я предоставляю вам список, в который входят:

1. "Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина"

2. "Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова"

3. "Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова"

4. "Карагандинский индустриальный университет"

5. "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева"

6. "Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова"

7. "Университет имени Шакарима города Семей"

8. "Павлодарский педагогический университет"

9. "Казахский женский национальный педагогический университет"

10. "Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова"

11. "Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова"

12. "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет"

13. "Кызылординский университет имени Коркыт Ата"

14. "Рудненский индустриальный институт"

15. "Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева"

16. "Атырауский университет имени Халела Досмухамедова"

17. "Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова"

18. "Жезказганский университет имени О.А. Байконурова"

19. "Казахский национальный педагогический университет имени Абая"

20. "Павлодарский университет университет имени С. Торайгырова"

21. "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова"

22. "Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева"

23. "Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати"

24. "Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова"

25. "Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова"

— Какой эффект вы ожидаете от этих курсов?

— Основной эффект проекта – это обеспечение доступа казахстанской студенческой молодёжи к курсам на международных образовательных платформах. На платформе Coursera созданы 10 000 курсов авторитетными экспертами в предметной области, представляющими университеты мирового уровня, либо ведущие в отрасли компании (Stanford, Columbia, Duke, Johns Hopkins, Yale, Meta, Google).

— Уточним вопрос о затратах на курсы. 20,000 * $100 = $2,000,000? За чей счёт? А через два года? А за перевод тоже будет лицензионная плата? Почему стоимость лицензий будет оплачена фондом напрямую Coursera? На каком основании?

— Всё верно, финансирование будет осуществлено фондом "Қазақстан халқына" непосредственно самой компании Coursera. То есть, средства не перечисляются Министерству науки и высшего образования РК. 20 тысяч лицензий выделено на 2023 год. Проект предусматривает как перевод курсов Coursera на казахский язык, так и предоставление доступа ко всем курсам на платформе Coursera, в том числе на английском языке.

— И остаётся главный вопрос: почему Министерство не финансирует самостоятельно этот проект за счёт бюджета?

— Всегда осуществляется поиск альтернативных вариантов реализации проекта, когда бюджетные средства не предусмотрены на этот год. В связи с этим, мы обратились в общественный фонд "Қазақстан халқына", основными задачами которого являются оказание благотворительной помощи в сфере образования, в том числе расширение возможности казахстанской молодёжи в получении дополнительного и неформального образования. К тому же, эти лицензии дадут возможность нашим преподавателям также размещать свои курсы на международной образовательной платформе.

— И тем не менее, эта инициатива не бесплатна, и на подобное мероприятие затрачены колоссальные суммы …

— Суммы не колоссальные, сразу скажу. Более того, Министерству в лице Саясат Нурбека удалось путём упорных переговоров добиться значительных скидок для наших вузов, и, в первую очередь, для студентов.

— И всё же в информационных потоках курсируют слухи о "накрутке" ценника на услуги Coursera на 26,5% - 104% от их стоимости. Министерство на отправленный нами запрос указало стоимость одной лицензии 100$, без уточнения периода её использования, и указало только 654 курса.

— Как вы верно отметили, во-первых, это банальные слухи, и они не имеют под собой правдивой основы. Но родились они на почве неверно интерпретированной информации. В социальных сетях некорректно указали стоимость за месяц и насчитали до гротескных сумм. На самом деле, 100 долларов – это сумма за год, то есть чуть более 8 долларов в месяц. Фактически, министерству удалось выбить скидку в 70-75%, и исходя из этого, предлагаю уже посчитать сколько удалось, таким образом сэкономить.

— Каков ассортимент из 654 курсов, расскажите поподробнее о "начинке".

— Охотно. Переведенные 50 курсов Coursera охватывают 9 направлений: инновации, стратегическое лидерство и менеджмент, математика для инженерных направлений, маркетинг, логика и критическое мышление, специализация Python, специализация карьерного успеха, механика, кибербезопасность для бизнеса. Данные курсы применяются в рамках таких образовательных программ, как автоматизация и управление, радиотехника, электроника и телекоммуникация, электроэнергетика, архитектура, экономика, менеджмент, машиностроение, учет и аудит и так далее. В рамках вышеуказанных образовательных программ курсы Coursera применяются в таких дисциплинах, как стратегические инновации, управление инновационными инициативами, компьютерная графика, архитектурная графика и макетирование, основы предпринимательской деятельности, автоматизированные системы управления предприятием, физика, алгоритмизация и программирование. Для старта, считаю, более чем достаточно.

— Кто станет конечным потребителем курсов?

— В первую очередь, активными потребителями станут наши студенты. Курсы Coursera используются как обязательные курсы, курсы по выбору студентов и свободные курсы и зачитываются как кредиты. Вузами курсы Coursera будут применятся также в качестве лекционного материала, практических занятий или итогового контроля.

Хотел бы напомнить, что глава американской образовательной платформы Джеффа Маджионкалда отметил в своём выступлении на панельной сессии в Давосе о положительном партнёрстве с Казахстаном и подчеркнул, что "Курсы развиваются за счёт внедрения новых технологий и последних трендов промышленности. Это прекрасная коллаборация новых технологий и образования". И это верная оценка для страны, которая стремиться не уйти в отрицательное сальдо по линии образования в целом, а напротив, повысить и укрепить знания.

— Как вы можете быть уверены в том, что одна лицензия будет использована несколькими студентами?

— Очень просто. За счёт эффективного распределения доступа каждая из около 20 тысяч лицензий может быть использована несколькими студентами. При этом, одновременно использовать одну лицензию нескольким пользователям по правилам платформы Coursera запрещается, но можно использовать последовательно. К примеру, если лицензия используется одним студентом в течение весеннего семестра, осенью она может быть переоформлена на другого студента.

— Кто будет вузам оказывать поддержку в части разъяснения аспектов управления лицензиями?

— Проект предполагает методическую и техническую поддержку университетам-участникам проекта по использованию образовательной платформы Coursera, в том числе по вопросам управления лицензиями. В связи с этим в каждом вузе назначены ответственные лица для мониторинга освоения курсов Coursera студентами и их цифрового следа. 19 января 2023 проведена онлайн встреча с представителями компании Coursera, в рамках которой достигнута договорённость по обучению ответственных лиц применению курсов Coursera. Таким образом, с 8 февраля начат инструктивный онлайн семинар по обучению ответственных лиц по использованию курсов на специальной платформе для отечественных вузов.

Также отмечу, что в каталоге Coursera 10 тысяч курсов от 170 ведущих университетов мира, а также 75 ведущих компаний. Приоритетные курсы для локализации на казахский язык отбирались самими преподавателями казахстанских вузов. Министерством создана рабочая группа, которой разработаны методические рекомендации по применению курсов Coursera в образовательном процессе вузов.

Данные курсы охватывают около 1,5 тысяч дисциплин в рамках разных образовательных программ. Сейчас уже переведены 50 курсов, до конца года планируется перевести еще 604 курса.

— Учебно-методические объединения рассмотрели 10 тысяч курсов из 170 университетов мира? По какому критерию? Самое интересное, по одному направлению могут быть несколько разных курсов от разных, но не менее "крутых" университетов. Я думаю, что даже эти университеты сами не разберутся, какой из курсов лучше. Как отбирали нужный Казахстану курс? И кто в Министерстве анализировал каталог Coursera с 10,000 курсов?

— В Учебно-методические объединение входят более 100 вузов Казахстана. Основными функциями Учебно-методических объединений являются:

- проведение мониторинга обеспеченности курируемых направлений ППС, литературой, электронными базами данных и другими необходимыми ресурсами;

- проведение экспертизы, рецензирования, учебников, учебных пособий, тестовых заданий, учебных изданий разного уровня по курируемым направлениям;

- подготовка рекомендаций по внедрению инновационных образовательных технологий и совершенствованию содержания образовательных программ и методов обучения.

Поэтому именно УМО осуществляло отбор наиболее необходимых и востребованных курсов для локализации. Эти курсы были обсуждены и отобраны на соответствующих заседаниях УМО согласно проведённому анализу в потребности по соответствующим направлениям.

— Значит ли такой акцент на сделку с Coursera, что вы считаете основной проблемой высшего образования Казахстана отсутствие контента?

— Казахстан является активным участником Болонского процесса. Мы запустили процесс перехода к автономии университетов, внедрили принципы корпоративного управления, академической свободы вузов и так далее. В целом, за эти 12 лет произошли структурные реформы, которые положительно повлияли на качество высшего образования. А именно, пересмотрен подход к содержательному наполнению образовательных программ, которые разрабатываются вузами самостоятельно в соответствии с запросами рынка труда. Поэтому отечественными вузами проделана большая работа по формированию качественного контента. Эти меры направлены на совершенствование содержания и предоставление возможности изучения нашим студентам лучших практик и трудов ведущих зарубежных профессоров.