Cотрудников и курсантов Академии МЧС осудили за коррупцию

Несколько курсантов и командиров Академии МЧС оказались на скамье подсудимых в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в суде, три курсанта Академии, чтобы набрать проходной балл по успеваемости, через посредника командира взвода Е. дали по 5 000 тенге преподавателю – полковнику гражданской защиты Х. (ст.366 ч.3 п.4 УК).

"Кроме этого, Е. совершил мошенничество, предложив потерпевшей С. решить вопрос о поступлении её сына в вуз за 2,5 миллиона тенге, не имея таких полномочий и возможностей. Командиры Академии Е. и Ш., в полномочия которых не входило право представлять к присвоению званий, получили 267 000 тенге от курсантов за якобы оказанную помощь. Тем самым, Е. и Ш., являясь сотрудниками правоохранительного органа, совершили мошенничество группой лиц по сговору с использованием служебного положения", - заявили в суде.

При назначении наказания суд учёл смягчающими обстоятельствами несовершеннолетие курсанта Е., наличие малолетних детей у командиров взвода Е., Ш. и добровольное возмещение ущерба потерпевшей С. Отягчающими обстоятельствами - совершение преступления сотрудниками правоохранительного органа, нарушившими принятую ими присягу.

"Приговором суда Х. назначен штраф в 60-кратной сумме взятки, Е. - 3 года 6 месяцев лишения свободы, Ш. - штраф в 10-кратной сумме взятки, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и лишением званий каждого. Курсантам С., А. и несовершеннолетнему Е. назначены штрафы. Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес МЧС РК, обратив внимание на недостаточную работу по профилактике коррупционных правонарушений, ненадлежащую работу кадровой службы и управления собственной безопасности Академии", - уточнили в суде.

Акты пока не вступили в законную силу.