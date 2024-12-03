Cостоялась церемония совместного фотографирования участников One Water Summit
Фото и видео появилось в Сети.
Сегодня, 21:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:09Сегодня, 21:09
101Фото: akorda.kz
В Саудовской Аравии состоялась церемония совместного фотографирования участников One Water Summit. Международный форум пройдёт под председательством Казахстана и Франции, передаёт BaigeNews.kz.
Самое читаемое
- Жестокое убийство пенсионеров раскрыла полиция в Алматы
- Погода на декабрь: 35-градусные морозы ударят в некоторых областях Казахстана
- Поднимется ли курс доллара до 600 тенге – ответ министра нацэкономики
- 69-летняя женщина пыталась выброситься из окна в Усть-Каменогорске
- Убийство парня в день свадьбы: аким Акмолинской области озвучил новые подробности