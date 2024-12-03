  • 3 Декабря, 21:43
  • BAIGENEWS

Cостоялась церемония совместного фотографирования участников One Water Summit

Фото и видео появилось в Сети.

Сегодня, 21:09
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akorda.kz Сегодня, 21:09
Сегодня, 21:09
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Фото: akorda.kz

В Саудовской Аравии состоялась церемония совместного фотографирования участников One Water Summit. Международный форум пройдёт под председательством Казахстана и Франции, передаёт BaigeNews.kz.

 

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