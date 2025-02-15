Рядовой Шахман Муратов получил от министра обороны РК 10-дневный отпуск за то, что чётко доложил свои обязанности и ответил на все заданные вопросы, передаёт BaigeNews.kz.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков привёл его в пример сослуживцам и дал указание командиру части отпустить солдата домой.

В ходе поездки в Караганду глава оборонного ведомства изучил состояние инфраструктуры учреждений и воинских частей. На авиабазе имени Героя Советского Союза Нуркена Абдирова он ознакомился с модернизированным тренажёрным комплексом для подготовки пилотов истребителей, принятым на вооружение в прошлом году.

При осмотре модульных казарм Жаксылыков провёл беседу с солдатами срочной службы. Рядовой Шахман Муратов продемонстрировал безупречное знание общевоинских уставов, чётко и правильно ответив на все поставленные вопросы. За добросовестное выполнение обязанностей и несение воинской службы министр обороны дал указание командованию части предоставить Шахману Муратову 10-дневный отпуск.

"Для меня это стало большой неожиданностью. Представляю, как обрадуется мама. Для неё мой приезд будет большим сюрпризом", – поделился радостью солдат.

Для прохождения срочной воинской службы Шахман Муратов оформил академический отпуск в университете и в ноябре прошлого года приш`л в военкомат. В войсковой части 31775 он служит водителем-механиком боевой машины пехоты. Отпуск планирует провести дома в кругу семьи, где его ждут родители, бабушка, 4 сестры и 2 брата.