Сотрудники Государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" провели научно-исследовательскую работу, установив фотоловушки на водопойных участках, передаёт BaigeNews.kz. Их усилия увенчались удивительным результатом: на кадрах, полученных с помощью камеры, был запечатлен снежный барс (Panthera uncia), занесенный в Красную книгу Казахстана.

Эти кадры стали не только доказательством того, что в парке сохраняются благоприятные условия для редких видов животных, но и наглядным подтверждением успеха природоохранных мероприятий, проводимых в рамках национальной программы по охране окружающей среды.

Мониторинг продолжается, и специалисты рассчитывают на новые увлекательные находки, которые помогут глубже изучить и защитить уникальную природу Казахстана.