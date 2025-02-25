Cнежный барс попал в фотоловушку нацпарка "Алтын-Эмель"
Фотоловушки были установлены на водопойных участках.
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Сотрудники Государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" провели научно-исследовательскую работу, установив фотоловушки на водопойных участках, передаёт BaigeNews.kz. Их усилия увенчались удивительным результатом: на кадрах, полученных с помощью камеры, был запечатлен снежный барс (Panthera uncia), занесенный в Красную книгу Казахстана.
Эти кадры стали не только доказательством того, что в парке сохраняются благоприятные условия для редких видов животных, но и наглядным подтверждением успеха природоохранных мероприятий, проводимых в рамках национальной программы по охране окружающей среды.
Мониторинг продолжается, и специалисты рассчитывают на новые увлекательные находки, которые помогут глубже изучить и защитить уникальную природу Казахстана.
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