Cмерть военнослужащего прокомментировали в Минобороны
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В Министерстве обороны РК отреагировали на публикации в СМИ и соцсетях, связанные с военнослужащими срочной службы, передаёт BaigeNews.kz.
"Факты, касающиеся рядового Ербаяна Мухтарова и гибели рядового Алмаса Шахимова, имели место в Национальной гвардии и не связаны с Вооруженными силами. По поводу смерти солдата срочной службы рядового Досымжана Салимжана, произошедшей 13 мая 2024 года в воинской части 29108 в посёлке Сарыозек, возбуждено уголовное дело. Родителям военнослужащего оказывается всяческая поддержка, предоставлена помощь в виде выплат всех положенных компенсаций. Оборонное ведомство и родители заинтересованы в объективности проводимых следственных мероприятий", — сообщили в Минобороны РК.
В ведомстве подчеркнули, что ход расследования воинских преступлений находится под надзором Генеральной прокуратуры РК и соответствующих подразделений Министерства внутренних дел РК.
"Руководство Вооруженных сил и командование воинских частей придерживаются принципов открытости и объективности в проведении следственных действий и необходимых процедур", — добавили в Минобороны.
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