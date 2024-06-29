Cмерть военнослужащего прокомментировали в Минобороны

В Министерстве обороны РК отреагировали на публикации в СМИ и соцсетях, связанные с военнослужащими срочной службы, передаёт BaigeNews.kz.

"Факты, касающиеся рядового Ербаяна Мухтарова и гибели рядового Алмаса Шахимова, имели место в Национальной гвардии и не связаны с Вооруженными силами. По поводу смерти солдата срочной службы рядового Досымжана Салимжана, произошедшей 13 мая 2024 года в воинской части 29108 в посёлке Сарыозек, возбуждено уголовное дело. Родителям военнослужащего оказывается всяческая поддержка, предоставлена помощь в виде выплат всех положенных компенсаций. Оборонное ведомство и родители заинтересованы в объективности проводимых следственных мероприятий", — сообщили в Минобороны РК.

В ведомстве подчеркнули, что ход расследования воинских преступлений находится под надзором Генеральной прокуратуры РК и соответствующих подразделений Министерства внутренних дел РК.