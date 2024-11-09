Cмартфон в салфетках пытались передать в СИЗО в Актау

Попытка проноса запрещенных предметов была зафиксирована в учреждение в СИЗО № 77 в Актау. Передача предназначалась одному из подследственных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента УИС по Мангистауской области.

"Во время проверки передачи, которую принес знакомый подследственного, сотрудники учреждения обнаружили и изъяли смартфон марки "NOTHING", завёрнутый в пачку влажных салфеток, а также две SIM-карты. Нарушитель привлечён к ответственности в соответствии со статьёй 481 Кодекса об административных правонарушениях РК", — говорится в сообщении.

Материал направлен в специализированный межрайонный административный суд города Актау.