  • 12 Февраля, 00:17
  • BAIGENEWS

Cкоростной поезд столкнулся с грузовиком в Гамбурге

На месте происшествия работает около 80 сотрудников службы экстренной помощи.

Вчера, 22:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Иллюстративное фото/pxhere.com Вчера, 22:59
Вчера, 22:59
149
Фото: Иллюстративное фото/pxhere.com

В Гамбурге произошло столкновение скоростного поезда ICE с грузовиком, в результате чего пострадали 12 человек. Авария произошла в районе Рённебург, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

Об этом местные спасатели сообщили в социальной сети X.

Согласно предварительным данным, 12 человек получили травмы, двое находятся в тяжёлом состоянии.

"На месте происшествия работает около 80 сотрудников службы экстренной помощи", — указывается в публикации.

Самое читаемое

Наверх