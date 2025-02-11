В Гамбурге произошло столкновение скоростного поезда ICE с грузовиком, в результате чего пострадали 12 человек. Авария произошла в районе Рённебург, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

Об этом местные спасатели сообщили в социальной сети X.

Согласно предварительным данным, 12 человек получили травмы, двое находятся в тяжёлом состоянии.

"На месте происшествия работает около 80 сотрудников службы экстренной помощи", — указывается в публикации.