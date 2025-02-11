Cкоростной поезд столкнулся с грузовиком в Гамбурге
На месте происшествия работает около 80 сотрудников службы экстренной помощи.
Вчера, 22:59
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Вчера, 22:59Вчера, 22:59
149Фото: Иллюстративное фото/pxhere.com
В Гамбурге произошло столкновение скоростного поезда ICE с грузовиком, в результате чего пострадали 12 человек. Авария произошла в районе Рённебург, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.
Об этом местные спасатели сообщили в социальной сети X.
Согласно предварительным данным, 12 человек получили травмы, двое находятся в тяжёлом состоянии.
"На месте происшествия работает около 80 сотрудников службы экстренной помощи", — указывается в публикации.
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