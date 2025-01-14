Cклад сгорел в Шымкенте
Пострадавших нет.
Сегодня, 07:49
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Сегодня, 07:49Сегодня, 07:49
73Фото: МЧС РК
Cклад ангарного типа сгорел минувшей ночью в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Объект расположен по улице Койкельды батыра Енбекшинского района.
"Дежурные пожарные расчёты немедленно выехали на место пожара по повышенному рангу. Благодаря верно выбранной тактике огнеборцам удалось устранить угрозу распространения огня на соседние строения. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – сообщает МЧС.
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