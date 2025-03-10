На чемпионате мира - 2025 по лыжным видам спорта в Тронхейме норвежских спортсменов обвинили в незаконных манипуляциях с костюмами перед прыжками с трамплина. Совместный протест против результатов сборной Норвегии подали команды Австрии, Словении и Польши, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

"Мы внесли изменения в костюмы, зная, что это нелегально. Мы жульничали. Мы пытались обмануть систему. Это недопустимо", - признал обман директор норвежской сборной Ян-Эрик Ольбу на встрече с прессой.

Как выяснилось, сервисная команда норвежцев усилила швы на костюмах прыгунов Мариуса Линнвика и Йоханна Андре Форфанга, что повысило жесткость экипировки и улучшило ее аэродинамические характеристики. По словам Ольбу, манипуляции с костюмами перед прыжками с большого трамплина были проведены без ведома спортсменов и только для этого конкретного соревнования.

Факт преднамеренного обмана раскрылся благодаря появившимся в соцсетях видео, на которых видно, что норвежцы при участии главного тренера сборной Магнуса Бревига перешивают свои костюмы в отеле команды. Сам Бревиг не пришел на встречу с прессой, а направился в Осло, чтобы обсудить ситуацию с федерацией, сообщила газета Dagbladet.

Из-за инцидента трое норвежских прыгунов были дисквалифицированы, в том числе занявший второе место Мариус Линнвик. До этого он выиграл золотую медаль в прыжках с нормального трамплина, опередив немца Андреаса Веллингера.