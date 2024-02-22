Cкандал разгорелся в Алматы из-за пробивки одной из улиц

Скандал разгорелся в Алматы из-за нового градостроительного проекта. Власти мегаполиса решили пробить улицу Тлендиева до БАКАД. А порядка 200 частных домов, стоящих на пути, снести. Но местные жители с этим решением не согласны даже несмотря на предлагаемые компенсации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"С нами не хотят считаться, нас просто поставили перед фактом. Нашу улицу снесут, пол Ожета снесут. Пойдут зигзагом по Ожету, именно снесут старый Ожет и выйдут на Борандайскую трассу, там чтобы соединиться с БАКАД. И сказали, мы вам заплатим, вы будете рады", - сказала жительница микрорайона Ожет Раушан Нусупова.

С предлагаемой компенсацией алматинцы не согласны. В одном частном доме микрорайона проживают несколько семей. В благоустроенной квартире они просто не поместятся, говорят люди.

"Вы сами подумайте. Например, в этом доме проживают 4-5 семей. Дадут им деньги за одну квартиру, а остальные 3-4 семьи куда денутся? Куда им идти? Максимум дадут двухкомнатную квартиру. Все туда не вместятся. Людям проще жить в этих частных домах. А иначе на улице останемся", - объяснил житель Алматы Рашид Илахунов.

Кроме того, некоторые семьи на этом месте живут не первым поколением. Поэтому на соседнем кладбище захоронены родные. Люди опасаются, что могилы также будут уничтожены.

Люди предлагают чиновникам прокладывать дорогу через пустырь рядом с их домами.

"Оптимальный вариант через пустырь провести, там и домов нет. Просто обогнуть один лог и можно выйти на БАКАД, абсолютно не трогая эти дома. Мы просим не трогать нас, не отбирать у нас насиженные места. Не знаю, что будут делать власти, но мы отсюда не уйдем", - заявил алматинец Аскар Касенов.

Но городские власти уверяют - альтернативного варианта нет.

"Западнее по ландшафту не позволяет, там очень глубокий лог, а если бы мы ушли восточнее, то затронуло бы гораздо больше интересов собственников. Для чего нужна данная пробивка? В мае прошлого года утверждён новый генеральный план. Основной его идеей является полицентричное развитие Алматы, которое предполагает пробивку магистральных улиц до объездной трассы, которая в настоящий момент строится", - пояснил глава Управления городского планирования и урбанистики акимата Алматы Нурлан Буранбаев.

По словам городских властей, проект уже утверждён. Работы по пробивке автобана начнутся через пару лет. Чиновники надеются к этому времени получить согласие людей. При этом отмечают, что кладбища трогать не будут.

Местные жители уверяют: дома свои ни за что не покинут. Даже если их начнут сносить бульдозерами.