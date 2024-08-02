Cитуацию с увольнением 9 сотрудниц прокомментировали в КазНАТОБ Алматы

В Казахском национальном академическом театре оперы и балета имени Абая в Алматы прокомментировали ситуацию с увольнением девяти сотрудниц, получившую общественный резонанс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.

Ранее в соцсетях появилось видео, где капельдинеры пожаловались на то, что их уволили из-за несоответствия "внешним стандартам". Однако в театре пояснили, что сокращение связано с реорганизацией структуры учреждения, и заявления экс-сотрудниц не обоснованы.

В задачи капельдинеров входит запуск зрителей в фойе театра, контроль билетов, и помощь посетителям в поиске мест. Недовольные сокращением девушки начали жаловаться на неправомерные, по их мнению, действия со стороны руководства.

Художественный руководитель балетной труппы театра Гульжан Туткибаева сообщила, что всё произошло в рамках закона.

"Если говорить о правомочности действий руководства и законности, то я думаю, что это нужно было выяснять в законном порядке. А выходить на всю страну и устраивать шумиху и, я считаю, дезинформировать общественность Казахстана, что в театре одни скандалы, что здесь всё так плохо, пришёл новый директор и всё поменял и так далее. Я хочу сказать, что это всё не так", - заявила Гульжан Туткибаева.

В Министерстве культуры и информации ранее прокомментировали увольнение сотрудниц КазНАТОБ. Там пояснили, что инцидент связан с реорганизацией структуры театра, проведённой в рамках действующего законодательства. Изменения будут включать создание новых должностей, требующих высокой квалификации. Всем затронутым сотрудникам были предложены вакантные позиции или работа по договору оказания услуг, однако согласились только три сотрудника.

Художественный руководитель оперной труппы Болатбек Бокенов отметил, что театру нужны хорошие специалисты со знанием иностранных языков.

"Каждый работник дорог для нас. Это принцип нашего театра. Капельдинеры работают со зрителями и обеспечивают комфорт нам и нашим гостям. Максимально неприятная ситуация сложилась, но от лица коллег хотел бы добавить то, что их публичные заявления не соответствуют действительности. Потому что им были предложены другие рабочие места, однако они отказались", - сказал Болатбек Бокенов.

С 1 августа театр расторг трудовые отношения с шестью сотрудницами.

Государственный инспектор труда Алмат Калдыбаев сообщил, что в данном случае со стороны работодателя соблюдены все требования норм трудового законодательства и Социального кодекса.

"Работодатель после расторжения трудовых отношений в течение трёх рабочих дней обязан произвести все выплаты, предусмотренные законодательством. Это заработанная плата за отработанный месяц, компенсация за трудовой отпуск и в связи с сокращением работников", - сказал госинспектор труда Управления инспекции труда Алматы Алмат Калдыбаев.

В Алматы за последний сезон театры посетили около 700 тысяч зрителей. Было представлено порядка 3 тысяч спектаклей, в том числе 52 премьеры.