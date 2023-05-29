Cистемы образования оказались не готовы к появлению ChatGPT — ЮНЕСКО

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ЮНЕСКО провела первое глобальное совещание министров образования для изучения возможностей, проблем и рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта, включая приложение ChatGPT, в системе школьного и университетского образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ООН.

Более 40 министров поделились своими подходами к проблеме использования искусственного интеллекта и мнениями о том, как лучше всего интегрировать этот инструмент в образовательные системы.

"Генеративный искусственный интеллект открывает новые горизонты, но в то же самое время несёт с собой новые вызовы. Нам необходимо принять срочные меры для интеграции новых технологий в образовательные системы на наших условиях. Наш долг – сделать приоритетом безопасность, инклюзивность, разнообразие, прозрачность и качество", — сказала Стефания Джаннини, заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования.

Новое глобальное исследование ЮНЕСКО, в котором приняли участие более 450 школ и университетов, показало, что всего менее 10 процентов образовательных учреждений разработали институциональную политику или официальное руководство по использованию генеративных приложений искусственного интеллекта. Результаты показывают, что немедленная выработка ответных мер на внезапное появление приложений, способных создавать письменные и визуальные произведения, является непростой задачей для учебных заведений.

Результаты исследования выявили первостепенную роль, которую играют учителя в новой для сферы образования эре, однако для решения стоящих перед учителями задач необходимы методическое руководство и обучение.